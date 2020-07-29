Афера с жильем Нацгвардии: суд вернул жене Микитася часть залога
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда вернула жене экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася часть залога, на которую был наложен арест в сумме 25 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, 28 июля Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела апелляционную жалобу адвоката, поданную в интересах владелицы имущества, определение следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 25 июня 2020 года об аресте имущества у одного из подозреваемых по делу "Укрбуд".
"По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд отменил решение следственного судьи и постановил новое, которым наложил арест на часть средств в сумме 25 млн грн, находящихся в общей совместной собственности подозреваемого и его жены", - говорится в сообщении.
Также судом установлен запрет отчуждать указанные средства с банковского счета в части расходных операций.
Напомним, Высший антикоррупционный суд наложил арест на 50 млн грн залога, которые были возвращены жене экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася.
Как сообщалось, экс-президент "Укбуда" Максим Микитась не планирует вносить оставшуюся сумму залога в размере 50 млн грн, ведь не имеет на это возможности.
Добавим, что ранее Микитась уже вносил 80 млн грн, но 30 млн грн взыскали в доход государства. Таким образом, на счету суда осталось 50 млн грн, а после назначения меры пресечения - нужно оплатить еще 50 млн грн залога.
Как сообщалось, экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.