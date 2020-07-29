Афера із житлом Нацгвардії: суд повернув дружині Микитася частину застави

Так, 28 липня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглянула апеляційну скаргу адвоката, подану в інтересах власниці майна, на ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 25 червня 2020 року про арешт майна в одного з підозрюваних у справі "Укрбуд".

"За результатами розгляду апеляційної скарги суд скасував рішення слідчого судді та постановив нове, яким наклав арешт на частину коштів у сумі 25 млн грн, що перебувають у спільній сумісній власності підозрюваного і його дружини", - йдеться в повідомленні.

Також судом встановлено заборону відчужувати зазначені кошти з банківського рахунку в частині видаткових операцій.

Нагадаємо, Вищого антикорупційного суду наклав арешт на 50 млн грн застави, які були повернуті дружині експрезидента "Укрбуду" Максима Микитася.

Як повідомлялося, експрезидент "Укрбуду" Максим Микитась не планує вносити решту суми застави у розмірі 50 млн грн, адже не має на це можливості.

Додамо, що раніше Микитась вже вносив 80 млн грн, але 30 млн грн стягнули у дохід держави. Таким чином на рахунку суду залишилося 50 млн грн, а після призначення запобіжного заходу - потрібно сплатити ще 50 млн грн застави.

Як повідомлялося, експрезидента корпорації "Укрбуд" підозрюють у махінаціях із житлом для Нацгвардії. Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.