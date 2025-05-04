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Украина надеется принять советников по нацбезопасности США, Британии, Франции и ФРГ - Зеленский
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Аэропорт внуково в москве утром 4 мая приостановил работу

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Утром 4 мая в московском аэропорту Внуково временно ограничили прием и отправку самолетов. По данным СМИ, в городе введен план "Ковер".

Аэропорт внуково в москве утром 4 мая приостановил работу

В столице рф подтвердили временные ограничения, введенные в аэропорту внуково. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

В москве, в аэропорту внуково временно ограничено прием и отправка самолетов. Якобы для обеспечения безопасности полетов. 

Более того, по данным ряда СМИ - в москве введен план "Ковер".

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Более ясные причины произошедшего, а также сколько нужно времени на возобновление работы аэропорта, в росавиации, по данным росСМИ - не уточнили.

Комментарий

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет" - говорится в сообщении ответственного ведомства. 

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Игорь Тележников

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