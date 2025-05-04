Аэропорт внуково в москве утром 4 мая приостановил работу
Киев • УНН
Утром 4 мая в московском аэропорту Внуково временно ограничили прием и отправку самолетов. По данным СМИ, в городе введен план "Ковер".
В столице рф подтвердили временные ограничения, введенные в аэропорту внуково. Передает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
В москве, в аэропорту внуково временно ограничено прием и отправка самолетов. Якобы для обеспечения безопасности полетов.
Более того, по данным ряда СМИ - в москве введен план "Ковер".
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Более ясные причины произошедшего, а также сколько нужно времени на возобновление работы аэропорта, в росавиации, по данным росСМИ - не уточнили.
Комментарий
"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет" - говорится в сообщении ответственного ведомства.
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