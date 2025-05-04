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Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський
3 травня, 09:33 • 32577 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

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Аеропорт внуково в москві вранці 4 травня призупинив роботу

Київ • УНН

 • 446 перегляди

Вранці 4 травня у московському аеропорту Внуково тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків. За даними ЗМІ, у місті введено план "Килим".

Аеропорт внуково в москві вранці 4 травня призупинив роботу

У столиці рф підтвердили тимчасові обмеження введені в аеропорту внуково. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Деталі

У москві, в аеропорту внуково тимчасово обмежено приймання та відправлення літаків. Начебто для забезпечення безпеки польотів. 

Більше того, за даними низки ЗМІ - у москві введено план "Килим".

У москві призупинили роботу аеропорти через атаку дронів: що відомо24.01.25, 01:44 • 120512 переглядiв

Ясніші причини того, що сталося, а також скільки потрібно часу на відновлення роботи аеропорту, у росавіації, за даними росЗМІ - не уточнили.

Коментар

"Екіпажі ПС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів - це пріоритет" - ідеться у повідомленні відповідального відомства. 

У рф сталася серія вибухів: БпЛА атакували місцевий НПЗ, в аеропортах запроваджено план "Килим"15.03.25, 04:33 • 15723 перегляди

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