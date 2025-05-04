Аеропорт внуково в москві вранці 4 травня призупинив роботу
Київ • УНН
Вранці 4 травня у московському аеропорту Внуково тимчасово обмежили приймання та відправлення літаків. За даними ЗМІ, у місті введено план "Килим".
У столиці рф підтвердили тимчасові обмеження введені в аеропорту внуково. Передає УНН із посиланням на росЗМІ.
Деталі
У москві, в аеропорту внуково тимчасово обмежено приймання та відправлення літаків. Начебто для забезпечення безпеки польотів.
Більше того, за даними низки ЗМІ - у москві введено план "Килим".
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Ясніші причини того, що сталося, а також скільки потрібно часу на відновлення роботи аеропорту, у росавіації, за даними росЗМІ - не уточнили.
Коментар
"Екіпажі ПС, авіадиспетчери та служби аеропорту вживають усіх необхідних заходів для забезпечення безпеки польотів - це пріоритет" - ідеться у повідомленні відповідального відомства.
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