Аэропорт Ольборга в Дании снова открыли после очередного закрытия из-за дронов

Эксклюзив
06:40 • 6150 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
05:30 • 13284 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 20897 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 33525 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 31621 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 65647 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 41885 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09 • 61691 просмотра
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42 • 60159 просмотра
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27 • 78457 просмотра
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
МИД Польши призывает своих граждан покинуть Беларусь: в чем причина25 сентября, 22:38 • 5338 просмотра
В Киеве мужчина изнасиловал 7-летнюю девочку и снял это на видеоPhoto26 сентября, 01:05 • 16854 просмотра
Хакеры взломали устройства Cisco в правительстве США02:40 • 3436 просмотра
МАГАТЭ зафиксировало сбитие российского БПЛА возле Южно-Украинской АЭС02:59 • 16807 просмотра
Украина стремится завершить войну в этом году, несмотря на затягивание конфликта Россией - СибигаPhoto03:46 • 12553 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
06:40 • 6144 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
05:30 • 13280 просмотра
Украинцы выбирают более дешевые аналоги: как политика высоких цен "Дарницы" ослабляет ее позиции на фармрынкеPhoto25 сентября, 14:30 • 24119 просмотра
Осеннее наслаждение: топ рецептов невероятных сезонных суповPhoto25 сентября, 11:57 • 30487 просмотра
Осенние каникулы в 2025 году в Украине: когда начнутся и от чего это зависит25 сентября, 10:50 • 38037 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Рафаэль Гросси
Андрей Сибига
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Дания
Австралия
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto07:07 • 1580 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 25964 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 34190 просмотра
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 67612 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 125326 просмотра
ТикТок
Truth Social
Нефть марки Brent
Шахед-136
Вашингтон Пост

Аэропорт Ольборга в Дании снова открыли после очередного закрытия из-за дронов

Киев • УНН

 • 606 просмотра

Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании снова открыли в пятницу после ночного закрытия из-за предполагаемой активности беспилотников. Это произошло уже во второй раз за несколько дней, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности.

Аэропорт Ольборга в Дании снова открыли после очередного закрытия из-за дронов

Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании было вновь открыто утром в пятницу после закрытия вторую ночь подряд из-за предполагаемой активности беспилотников, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Воздушное пространство над аэропортом Ольборга было вновь открыто в пятницу в 00:35 (01:35 по Киеву) после того, как было закрыто из-за активности беспилотников", - сообщила полиция в сообщении в X.

Воздушное пространство над аэропортом Ольборга было закрыто почти часом ранее в 23:40 по местному времени (00:40 по Киеву) в четверг после предполагаемого обнаружения беспилотника в этом районе, сообщила полиция информационному агентству Ritzau.

В Дании в третий раз закрыли аэропорт из-за дронов26.09.25, 03:31 • 2198 просмотров

Накануне вечером аэропорт Ольборга, используемый для коммерческих и военных рейсов, был закрыт примерно на три часа из-за дронов в его воздушном пространстве. Это произошло всего через несколько дней после того, как главный аэропорт страны в Копенгагене был закрыт из-за появления дронов, которые вызвали обеспокоенность по поводу безопасности в Европе.

Рютте поддержал Трампа по сбитию российских самолетов и дронов - нарушителей авиапространства НАТО в случае необходимости25.09.25, 17:22 • 4028 просмотров

Министр обороны Дании заявил в четверг, что ночные вылеты дронов являются гибридными атаками, сочетающими в себе военную и тайную тактику, и направлены на распространение страха.

Дания считает активность беспилотников над аэропортами "гибридной атакой"25.09.25, 11:41 • 2528 просмотров

Датские официальные лица заявили, что до сих пор непонятно, кто стоит за этими инцидентами, и Дания еще не решила, применять ли статью 4 Устава НАТО, которая позволяет членам организации требовать консультации по любым вопросам безопасности.

Юлия Шрамко

Новости Мира
НАТО
Копенгаген
Дания
Европа