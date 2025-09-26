Аэропорт Ольборга в Дании снова открыли после очередного закрытия из-за дронов
Киев • УНН
Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании снова открыли в пятницу после ночного закрытия из-за предполагаемой активности беспилотников. Это произошло уже во второй раз за несколько дней, что вызвало обеспокоенность по поводу безопасности.
Воздушное пространство над аэропортом Ольборга в Дании было вновь открыто утром в пятницу после закрытия вторую ночь подряд из-за предполагаемой активности беспилотников, сообщила полиция, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
"Воздушное пространство над аэропортом Ольборга было вновь открыто в пятницу в 00:35 (01:35 по Киеву) после того, как было закрыто из-за активности беспилотников", - сообщила полиция в сообщении в X.
Воздушное пространство над аэропортом Ольборга было закрыто почти часом ранее в 23:40 по местному времени (00:40 по Киеву) в четверг после предполагаемого обнаружения беспилотника в этом районе, сообщила полиция информационному агентству Ritzau.
Накануне вечером аэропорт Ольборга, используемый для коммерческих и военных рейсов, был закрыт примерно на три часа из-за дронов в его воздушном пространстве. Это произошло всего через несколько дней после того, как главный аэропорт страны в Копенгагене был закрыт из-за появления дронов, которые вызвали обеспокоенность по поводу безопасности в Европе.
Министр обороны Дании заявил в четверг, что ночные вылеты дронов являются гибридными атаками, сочетающими в себе военную и тайную тактику, и направлены на распространение страха.
Датские официальные лица заявили, что до сих пор непонятно, кто стоит за этими инцидентами, и Дания еще не решила, применять ли статью 4 Устава НАТО, которая позволяет членам организации требовать консультации по любым вопросам безопасности.