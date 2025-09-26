Аеропорт Ольборга в Данії знову відкрили після чергового закриття через дрони
Київ • УНН
Повітряний простір над аеропортом Ольборга в Данії знову відкрили в п'ятницю після нічного закриття через ймовірну активність безпілотників. Це сталося вже вдруге за кілька днів, що викликало занепокоєння щодо безпеки.
Повітряний простір над аеропортом Ольборга в Данії було знову відкрито вранці в п'ятницю після закриття другу ніч поспіль через ймовірну активність безпілотників, повідомила поліція, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
"Повітряний простір над аеропортом Ольборга був знову відкритий в п'ятницю о 00:35 (01:35 за Києвом) після того, як був закритий через активність безпілотників", - повідомила поліція в повідомленні у X.
Повітряний простір над аеропортом Ольборга був закритий майже годиною раніше о 23:40 за місцевим часом (00:40 за Києвом) у четвер після передбачуваного виявлення безпілотника у цьому районі, повідомила поліція інформаційному агентству Ritzau.
Напередодні ввечері аеропорт Ольборга, що використовується для комерційних та військових рейсів, був закритий приблизно на три години через дрони у його повітряному просторі. Це сталося лише через кілька днів після того, як головний аеропорт країни в Копенгагені був закритий через появу дронів, які викликали стурбованість щодо безпеки в Європі.
Міністр оборони Данії заявив у четвер, що нічні вильоти дронів є гібридними атаками, що поєднують у собі військову і таємну тактику, і спрямовані на поширення страху.
Данські офіційні особи заявили, що досі незрозуміло, хто стоїть за цими інцидентами, і Данія ще не вирішила, чи застосовувати статтю 4 Статуту НАТО, яка дозволяє членам організації вимагати консультації з будь-яких питань безпеки.