Аеропорт Ольборга в Данії знову відкрили після чергового закриття через дрони

$41.490.08
48.710.05
ukenru
Ексклюзив
06:40 • 7838 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
05:30 • 14538 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 21421 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 34043 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 32045 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 65867 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 42022 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 61731 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 60201 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 78561 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
1.8м/с
54%
764мм
Популярнi новини
МЗС Польщі закликає своїх громадян покинути Білорусь: у чому причина25 вересня, 22:38 • 6578 перегляди
У Києві чоловік зґвалтував 7-річну дівчинку та зняв це на відеоPhoto26 вересня, 01:05 • 17471 перегляди
росіяни отримали рахунок за війну: податкова стягує гроші з депозитів01:49 • 9792 перегляди
МАГАТЕ зафіксувало збиття російського БпЛА біля Південноукраїнської АЕС02:59 • 17476 перегляди
Україна прагне завершити війну цього року, попри затягування конфлікту росією - СибігаPhoto03:46 • 13245 перегляди
Публікації
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
06:40 • 7854 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
05:30 • 14550 перегляди
Українці обирають дешевші аналоги: як політика високих цін "Дарниці" послаблює її позиції на фармринкуPhoto25 вересня, 14:30 • 24605 перегляди
Осіння насолода: топ рецептів неймовірних сезонних супівPhoto25 вересня, 11:57 • 30957 перегляди
Осінні канікули у 2025 році в Україні: коли почнуться та від чого це залежить25 вересня, 10:50 • 38516 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Рафаель Гроссі
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Данія
Австралія
Реклама
УНН Lite
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto07:07 • 2570 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 26303 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 34513 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 67929 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 125640 перегляди
Актуальне
TikTok
Truth Social
Brent
Шахед-136
The Washington Post

Аеропорт Ольборга в Данії знову відкрили після чергового закриття через дрони

Київ • УНН

 • 846 перегляди

Повітряний простір над аеропортом Ольборга в Данії знову відкрили в п'ятницю після нічного закриття через ймовірну активність безпілотників. Це сталося вже вдруге за кілька днів, що викликало занепокоєння щодо безпеки.

Аеропорт Ольборга в Данії знову відкрили після чергового закриття через дрони

Повітряний простір над аеропортом Ольборга в Данії було знову відкрито вранці в п'ятницю після закриття другу ніч поспіль через ймовірну активність безпілотників, повідомила поліція, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Повітряний простір над аеропортом Ольборга був знову відкритий в п'ятницю о 00:35 (01:35 за Києвом) після того, як був закритий через активність безпілотників", - повідомила поліція в повідомленні у X.

Повітряний простір над аеропортом Ольборга був закритий майже годиною раніше о 23:40 за місцевим часом (00:40 за Києвом) у четвер після передбачуваного виявлення безпілотника у цьому районі, повідомила поліція інформаційному агентству Ritzau.

У Данії втретє закрили аеропорт через дрони26.09.25, 03:31 • 2234 перегляди

Напередодні ввечері аеропорт Ольборга, що використовується для комерційних та військових рейсів, був закритий приблизно на три години через дрони у його повітряному просторі. Це сталося лише через кілька днів після того, як головний аеропорт країни в Копенгагені був закритий через появу дронів, які викликали стурбованість щодо безпеки в Європі.

Рютте підтримав Трампа щодо збиття російських літаків і дронів - порушників авіапростору НАТО у разі необхідності25.09.25, 17:22 • 4034 перегляди

Міністр оборони Данії заявив у четвер, що нічні вильоти дронів є гібридними атаками, що поєднують у собі військову і таємну тактику, і спрямовані на поширення страху.

Данія вважає активність безпілотників над аеропортами "гібридною атакою"25.09.25, 11:41 • 2528 переглядiв

Данські офіційні особи заявили, що досі незрозуміло, хто стоїть за цими інцидентами, і Данія ще не вирішила, чи застосовувати статтю 4 Статуту НАТО, яка дозволяє членам організації вимагати консультації з будь-яких питань безпеки.

Юлія Шрамко

Новини Світу
НАТО
Копенгаген
Данія
Європа