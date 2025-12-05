Аэропорт Эдинбурга приостановил работу: стала известна причина

$42.180.02
49.230.00
ukenru
11:17 • 2176 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
08:37 • 6506 просмотра
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Эксклюзив
07:29 • 14659 просмотра
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
4 декабря, 20:25 • 28684 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 39366 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 35409 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 59116 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 33894 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 56456 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 24422 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
3.5м/с
80%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
"Надежда есть": Вэнс анонсировал хорошие новости по войне в Украине в ближайшие несколько недель5 декабря, 02:35 • 22349 просмотра
ISW: путин изменил риторику по поводу войны, но не отказался от своих первоначальных целей5 декабря, 03:32 • 26688 просмотра
Трамп: Война в Украине закончится, мы устанавливаем мир по всему миру5 декабря, 04:03 • 22404 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 20301 просмотра
Шесть областей переведены на аварийные отключения света - Укрэнерго08:47 • 10436 просмотра
публикации
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты11:30 • 1008 просмотра
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?11:17 • 2158 просмотра
Освобождение Магамедрасулова из-под стражи не означает оправдания: в чем обвиняют детектива НАБУ и что может быть дальше06:30 • 20427 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 59110 просмотра
"Черная пятница" для Пышного и ICU: политолог о том, как отставка Ермака разрушила их иммунитет4 декабря, 12:21 • 44998 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Вашингтон
Днепропетровская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Трамп сменил архитекторов для бального зала Белого дома06:50 • 10243 просмотра
Pantone назвал цвет 2026 года: впервые выбран оттенок белогоVideo4 декабря, 14:10 • 20684 просмотра
Парубий, НАБУ, "лабубу" и не только: Google назвал самые популярные запросы украинцев в 2025 году4 декабря, 08:53 • 34603 просмотра
"Для мира": Хегсет заявил, что устроил бы с Трампом, Зеленским и путиным ужин с "российской заправкой" в меню3 декабря, 09:06 • 34969 просмотра
Oxford Dictionary назвал "rage bait" словом 2025 года: что это значит1 декабря, 10:58 • 79434 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Дипломатка
Сериал

Аэропорт Эдинбурга приостановил работу: стала известна причина

Киев • УНН

 • 18 просмотра

Работа Эдинбургского аэропорта, столицы Шотландии, была приостановлена из-за проблем с компьютерной системой управления воздушным движением. Это самый загруженный аэропорт Шотландии, который в 2024 году обслужил около 15,7 миллиона пассажиров.

Аэропорт Эдинбурга приостановил работу: стала известна причина
Фото: Wikipedia

В аэропорту города Эдинбург, который является столицей Шотландии и входит в состав Великобритании, была приостановлена работа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Причиной приостановки полетов стали проблемы с компьютерной системой управления воздушным движением. Пресс-служба аэропорта в соцсетях поблагодарила пассажиров за понимание.

Дополнительно

Аэропорт Эдинбурга является самым загруженным аэропортом Шотландии, который в 2024 году обслужил около 15,7 миллиона пассажиров. Он также является шестым по загруженности аэропортом в Великобритании.

Напомним

Из-за продолжающегося наплыва воздушных шаров с контрабандой, которые нарушают работу Вильнюсского аэропорта, правительство Литвы планирует объявить чрезвычайную ситуацию в связи с угрозой общественной безопасности.

Евгений Устименко

Новости Мира
Техника
Социальная сеть
Шотландия
Вильнюс
Литва
Великобритания