Аэропорт Эдинбурга приостановил работу: стала известна причина
Киев • УНН
Работа Эдинбургского аэропорта, столицы Шотландии, была приостановлена из-за проблем с компьютерной системой управления воздушным движением.
В аэропорту города Эдинбург, который является столицей Шотландии и входит в состав Великобритании, была приостановлена работа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Причиной приостановки полетов стали проблемы с компьютерной системой управления воздушным движением. Пресс-служба аэропорта в соцсетях поблагодарила пассажиров за понимание.
Дополнительно
Аэропорт Эдинбурга является самым загруженным аэропортом Шотландии, который в 2024 году обслужил около 15,7 миллиона пассажиров. Он также является шестым по загруженности аэропортом в Великобритании.
Напомним
