Аэропорт Эдинбурга приостановил работу: стала известна причина

Фото: Wikipedia

В аэропорту города Эдинбург, который является столицей Шотландии и входит в состав Великобритании, была приостановлена работа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.

Детали

Причиной приостановки полетов стали проблемы с компьютерной системой управления воздушным движением. Пресс-служба аэропорта в соцсетях поблагодарила пассажиров за понимание.

Дополнительно

Аэропорт Эдинбурга является самым загруженным аэропортом Шотландии, который в 2024 году обслужил около 15,7 миллиона пассажиров. Он также является шестым по загруженности аэропортом в Великобритании.

Напомним

