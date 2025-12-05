Аеропорт Единбурга призупинив роботу: стала відома причина

Фото: Wikipedia

У аеропорту міста Едінбург, яке є столицею Шотландії і входить до складу Великої Британії, було призупинено роботу. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

Причиною призупинення польотів стали проблеми з комп'ютерною системою управління повітряним рухом. Пресслужба аеропорту у соцмережах подякувала пасажирам за розуміння.

Додатково

Аеропорт Единбурга є найзавантаженішим аеропортом Шотландії, який у 2024 році обслужив близько 15,7 мільйона пасажирів. Він також є шостим за завантаженістю аеропортом у Великій Британії.

Нагадаємо

Через продовження напливу повітряних куль із контрабандою, які порушують роботу Вільнюського аеропорту, уряд Литви планує оголосити надзвичайну ситуацію у зв’язку з загрозою громадській безпеці.