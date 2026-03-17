Аэропорт Берлина 18 марта отменит все рейсы из-за забастовки

Аэропорт Берлин-Бранденбург, обслуживающий столицу Германии и прилегающие регионы, 18 марта полностью остановит работу. Все рейсы и наземное движение будут отменены из-за забастовки, объявленной профсоюзом Verdi. Об этом сообщила администрация аэропорта в заявлении в соцсети X, пишет УНН.

Пассажирам рекомендовали обращаться к своим авиакомпаниям или туроператорам для перебронирования билетов и поиска альтернативных маршрутов.

Аэропорт Кувейта подвергся атаке дронов, Иран атакует энергоресурсы в регионе - что происходит на Ближнем Востоке

Профсоюз Verdi объявил забастовку на фоне трудового конфликта с работодателями государственного сектора относительно повышения заработной платы.

В профсоюзе заявили, что во время второго раунда переговоров работодатели представили предложение, которое переговорный комитет Verdi счел неприемлемым. Из-за этого стороны не смогли достичь договоренности, что и привело к объявлению забастовки.

В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов