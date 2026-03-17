Аэропорт Берлина 18 марта отменит все рейсы из-за забастовки
Киев • УНН
Аэропорт Берлина полностью остановит работу 18 марта из-за трудового конфликта профсоюза Verdi. Пассажирам советуют изменить билеты через авиакомпании.
Аэропорт Берлин-Бранденбург, обслуживающий столицу Германии и прилегающие регионы, 18 марта полностью остановит работу. Все рейсы и наземное движение будут отменены из-за забастовки, объявленной профсоюзом Verdi. Об этом сообщила администрация аэропорта в заявлении в соцсети X, пишет УНН.
Детали
Пассажирам рекомендовали обращаться к своим авиакомпаниям или туроператорам для перебронирования билетов и поиска альтернативных маршрутов.
Аэропорт Кувейта подвергся атаке дронов, Иран атакует энергоресурсы в регионе - что происходит на Ближнем Востоке12.03.26, 12:14 • 5138 просмотров
Профсоюз Verdi объявил забастовку на фоне трудового конфликта с работодателями государственного сектора относительно повышения заработной платы.
В профсоюзе заявили, что во время второго раунда переговоров работодатели представили предложение, которое переговорный комитет Verdi счел неприемлемым. Из-за этого стороны не смогли достичь договоренности, что и привело к объявлению забастовки.
В Украине создали рабочую группу для возобновления работы аэропортов16.03.26, 19:55 • 10249 просмотров