Аеропорт Берліна 18 березня скасує всі рейси через страйк

Аеропорт Берлін-Бранденбург, який обслуговує столицю Німеччини та прилеглі регіони, 18 березня повністю зупинить роботу. Усі рейси та наземний рух буде скасовано через страйк, оголошений профспілкою Verdi. Про це повідомила адміністрація аеропорту у заяві в соцмережі X, пише УНН.

Пасажирам рекомендували звертатися до своїх авіакомпаній або туроператорів для перебронювання квитків та пошуку альтернативних маршрутів.

Профспілка Verdi оголосила страйк на тлі трудового конфлікту з роботодавцями державного сектору щодо підвищення заробітної плати.

У профспілці заявили, що під час другого раунду переговорів роботодавці представили пропозицію, яку переговорний комітет Verdi визнав неприйнятною. Через це сторони не змогли досягти домовленості, що й призвело до оголошення страйку.

