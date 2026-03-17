Аеропорт Берліна 18 березня скасує всі рейси через страйк
Київ • УНН
Аеропорт Берліна повністю зупинить роботу 18 березня через трудовий конфлікт профспілки Verdi. Пасажирам радять змінити квитки через авіакомпанії.
Аеропорт Берлін-Бранденбург, який обслуговує столицю Німеччини та прилеглі регіони, 18 березня повністю зупинить роботу. Усі рейси та наземний рух буде скасовано через страйк, оголошений профспілкою Verdi. Про це повідомила адміністрація аеропорту у заяві в соцмережі X, пише УНН.
Пасажирам рекомендували звертатися до своїх авіакомпаній або туроператорів для перебронювання квитків та пошуку альтернативних маршрутів.
Профспілка Verdi оголосила страйк на тлі трудового конфлікту з роботодавцями державного сектору щодо підвищення заробітної плати.
У профспілці заявили, що під час другого раунду переговорів роботодавці представили пропозицію, яку переговорний комітет Verdi визнав неприйнятною. Через це сторони не змогли досягти домовленості, що й призвело до оголошення страйку.
