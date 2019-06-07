Адвокат Ющенко сообщил, что будет контактировать с адвокатом Януковича по делу "Межигорья"

“Мы с адвокатом (Виктора Януковича — ред.) Виталием Сердюком переписывались ... Мы договорились на следующей неделе обязательно встретиться, чтобы понимать позицию его клиента. Ибо мы, как адвокаты, понимаем абсурдность выдвинутой подозрения”, — сказал Наум.

Он уточнил, что вскоре будет объявлено, когда Виктор Ющенко придет на допрос в качестве подозреваемого.

“Мы в ближайшее время сообщим, когда появимся и будем давать показания”, — сказал Наум, добавив, что с делом ни он, ни Ющенко еще не ознакомились.

“Мы только получили сообщение о подозрении ... Прокуратура считает, что Виктор Ющенко вступил в преступный сговор с Виктором Януковичем с целью, чтобы последний завладел „Межигорьем“, что он вступил в сговор в 2002 году, а завладел в 2007 году. Те, кто помнят, какие были баталии между Ющенко и Януковичем в 2004 году, понимают которая в этом абсурдность”, — сказал Наум.

Он отметил, что ГПУ инкриминирует Ющенко то, что “он написал резолюцию” к исполнению “на листе”. Наум уточнил, что Кабмин написал письмо в Госуправление делами президента с просьбой передать “Межигорье” с баланса госуправления на баланс правительства.

Ранее сегодня экс-президент Виктор Ющенко отверг обвинения Генеральной прокуратуры в помощи бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу завладеть резиденцией “Межигорье”. Он отметил, что не видит “поводу прятаться или притворяться больным”, а дело считает имеющей “политический подтекст”.

Генеральная прокуратура объявила Ющенко подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Следствие считает, что Ющенко в сговоре с Виктором Януковичем перевел “Межигорье” из подчинения Государственному управлению делами в сферу ответственности Кабинета министров. Правительство после этого передало резиденцию в устав госпредприятия “Надра Украины”, которое вывело “Межигорье” из государственной собственности в пользу фиктивной донецкой фирмы.

После побега Януковича из Украины в феврале 2014 года территория “Межигорье” стала национальным парком и музеем коррупции, где ежегодно бывают миллионы украинцев и иностранцев. Сейчас в резиденции происходят экскурсии и общественные мероприятия, снимаются фильмы. Зданиями и зооуголком “Межигорья” занимаются волонтеры, которые собирают на это средства из посетителей.

В конце мая ООО “Скомпани” стало победителем конкурса на право управления арестованной резиденцией бывшего президента Виктора Януковича “Межигорье”.