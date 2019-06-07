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Адвокат Ющенка повідомив, що контактуватиме з адвокатом Януковича щодо справи “Межигір’я”

Адвокат Ющенка повідомив, що контактуватиме з адвокатом Януковича щодо справи “Межигір’я”

Київ • УНН

 • 13128 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Адвокат екс-президента України Віктора Ющенка Віталій Наум повідомив, що запланував зустріч із адвокатом колишнього президента-утікача Віктора Януковича Віталієм Сердюком щодо обговорення справи Межигір’я, в якій його підзахисному Генпрокуратура оголосила підозру. Про це Наум сказав в ефірі видання “Настоящее время”, передає УНН.

“Ми з адвокатом (Віктора Януковича — ред.) Віталієм Сердюком листувалися... Ми домовилися на наступному тижні обов’язково зустрітися, щоб розуміти позицію його клієнта. Бо ми, як адвокати, розуміємо абсурдність висунутої підозри”, — сказав Наум.

Він уточнив, що невдовзі буде оголошено, коли Віктор Ющенко прийде на допит у якості підозрюваного.

“Ми найближчим часом повідомимо, коли з’явимося й будемо давати свідчення”, — сказав Наум, додавши, що зі справою ні він, ні Ющенко ще не ознайомилися.

“Ми лише отримали повідомлення про підозру...Прокуратура вважає, що Віктор Ющенко вступив у злочинну змову з Віктором Януковичем з метою, щоб останній заволодів „Межигір’ям“, що він вступив у змову в 2002 році, а заволодів в 2007 році. Ті, хто пам’ятають, які були баталії між Ющенком і Януковичем в 2004 році, розуміють яка в цьому абсурдність”, — сказав Наум.

Він зауважив, що ГПУ інкримінує Ющенку те, що “він написав резолюцію „до виконання“ на листі”. Наум уточнив, що Кабмін написав листа в Держуправління справами президента з проханням передати “Межигір’я” з балансу держуправління на баланс уряду.

Раніше сьогодні екс-президент Віктор Ющенко відкинув звинувачення Генеральної прокуратури в допомозі колишньому президентові-утікачеві Віктору Януковичу заволодіти резиденцією “Межигір’я”. Він зазначив, що не бачить “приводу ховатися або прикидатися хворим”, а справу вважає такою, що має “політичний підтекст”.

Генеральна прокуратура оголосила Ющенку підозру за статтею 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Слідство вважає, що Ющенко у змові з Віктором Януковичем перевів “Межигір’я” з підпорядкування Державному управлінню справами до сфери відповідальності Кабінету міністрів. Уряд після цього передав резиденцію до статуту держпідприємства “Надра України”, яке вивело “Межигір’я” з державної власності на користь фіктивної донецької фірми.

Після втечі Януковича з України в лютому 2014 року територія “Межигірʼя” стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині в резиденції відбуваються екскурсії й громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком “Межигір’я” опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

Наприкінці травня ТОВ “Скомпані” стало переможцем конкурсу на право управління заарештованою резиденцією колишнього президента Віктора Януковича “Межигір’я”.

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