Адвокат пока не имеет информации об этапировании Сущенко
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Пока нет информации, где именно сейчас находится украинский журналист Роман Сущенко. Об этом корреспонденту УНН сообщил адвокат Марк Фейгин.
Отвечая на вопрос, есть ли информация об этапировании Р.Сущенка, адвокат сказал: “Пока нет”.
По его словам, также неизвестно, где на данный момент находится украинский журналист.
“Информации нет”, — ответил М.Фейгин на уточняющий вопрос.
Как сообщал УНН, ранее Р.Сущенко направил письмо адвокату из СИЗО “Матросская тишина”, куда его поместили на “тюремную сборку” в процессе этапирования.
Напомним, украинца Романа Сущенко, удерживаемого в российской тюрьме, окончательно приговорили в России к 12 годам колонии строгого режима.
Украинский журналист Роман Сущенко был задержан в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила Сущенко в шпионаже и работе на украинскую разведку.
В Минобороны заявления ФСБ РФ о принадлежности журналиста к подразделениям Главного управления разведки МОУ назвали очередной провокацией. Сам он своей вины не признает.