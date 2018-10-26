Адвокат поки не має інформації щодо етапування Сущенка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Наразі немає інформації, де саме наразі перебуває український журналіст Роман Сущенко. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Марк Фейгін.
Відповідаючи на запитання, чи є інформація щодо етапування Р.Сущенка, адвокат сказав: “Поки ні”.
За його словами, також невідомо, де зараз перебуває український журналіст.
“Інформації немає”, — відповів М.Фейгін на уточнювальне запитання.
Як повідомляв УНН, раніше Р.Сущенко надіслав лист адвокату із СІЗО “Матросская тишина”, куди його помістили на “тюремну збірку” в процесі етапування.
Нагадаємо, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.
Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.
У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.