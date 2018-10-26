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Адвокат поки не має інформації щодо етапування Сущенка

Адвокат поки не має інформації щодо етапування Сущенка

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Наразі немає інформації, де саме наразі перебуває український журналіст Роман Сущенко. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат Марк Фейгін.

Відповідаючи на запитання, чи є інформація щодо етапування Р.Сущенка, адвокат сказав: “Поки ні”.

За його словами, також невідомо, де зараз перебуває український журналіст.

“Інформації немає”, — відповів М.Фейгін на уточнювальне запитання.

Як повідомляв УНН, раніше Р.Сущенко надіслав лист адвокату із СІЗО “Матросская тишина”, куди його помістили на “тюремну збірку” в процесі етапування.

Нагадаємо, українця Романа Сущенко, утримуваного в російській в’язниці, остаточно засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму.

Український журналіст Роман Сущенко був затриманий в Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила Сущенка в шпигунстві і роботі на українську розвідку.

У Міноборони заяви ФСБ РФ про приналежність журналіста до підрозділів Головного управління розвідки МОУ назвали черговою провокацією. Сам він своєї провини не визнає.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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