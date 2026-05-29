Адвокат Петра Оленича: НАБУ искусственно создает препятствия стороне защиты в деле "Чистый город"

Киев • УНН

 • 922 просмотра

Петр Оленич и его защита заявляют об искусственном затягивании открытия материалов дела "Чистый город". Адвокат Евгений Солодко сообщил о возможных нарушениях со стороны НАБУ и открытии производства ГБР.

В деле Петра Оленича, который ранее занимал должность заместителя главы Киевской городской государственной администрации, было объявлено о завершении досудебного расследования еще 19 января, впрочем, когда дело попадет в суд – пока неизвестно. Сторона защиты заявляет, что получает доступ к материалам уголовного производства в порядке ст. 290 УПК Украины, но не в полном объеме, передает УНН.

Адвокат Евгений Солодко, представляющий интересы Петра Оленича, заявляет о системном препятствовании со стороны детективов НАБУ: материалы производства выдаются дозированно, их общий объем до сих пор скрывается, а на одном из переданных носителей информации обнаружена "шпионская программа". Адвокат настаивает – расследование завершено де-юре, но продолжается де-факто.

Еще в марте мы обратились в ГБР с заявлением о совершении детективом НАБУ уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 статьи 397 Уголовного кодекса Украины. Мы убедили ГБР, что детектив НАБУ препятствовал осуществлению правомерной деятельности защитника по оказанию правовой помощи с использованием своего служебного положения. И вот 5 мая ГБР внесло соответствующие сведения в ЕРДР и начало досудебное расследование 

- рассказал Солодко.

Он отметил, что по состоянию на 28 мая защита Оленича получила доступ только к 92 томам уголовного производства с соответствующими приложениями - аудио- и видеоматериалами общим объемом около 10 терабайт. При этом общее количество томов до сих пор остается неизвестным:

Раньше говорили о 108 томах, сейчас – о 114. Каким образом после окончания расследования их количество увеличилось, нам непонятно. На прямые вопросы детективы НАБУ избегают ответа 

- отметил Евгений Солодко. 

По его словам, такие пренебрежения своими прямыми обязанностями со стороны детективов НАБУ делают невозможной подготовку к судебному процессу.

Только прослушивание и просмотр материалов НСРД объемом 1 терабайт требует минимум 10 000 рабочих часов. Общий объем материалов составляет более 10 терабайт, а это около 100 тысяч часов. При 8-часовом рабочем дне — это более 12 000 рабочих дней, или 520 месяцев, или 43 года. Конечно, эти расчеты условны, но ярко характеризуют объем работы, которую должна выполнить сторона защиты 

- рассказывает защитник. 

Он подчеркнул, что обвинение не имеет права ограничивать стороне защиты доступ к материалам, поскольку ст. 290 УПК Украины прямо обязывает сторону обвинения открыть все материалы производства. По его мнению, обвинение искусственно создает препятствия стороне защиты, чем сознательно нарушает принципы состязательности уголовного процесса.

Более того, есть права адвоката, которые являются производными от прав его подзащитного в соответствии со статьей 42 УПК. И они также нарушаются обвинением. Возникает вопрос: сколько материалов нам открыли и не происходит ли во время затягивания их выдачи процесс фальсификации доказательной базы? К полученным материалам и так было немало вопросов, а сейчас их количество увеличилось из-за наличия шпионских программ 

— отметил Солодко.

Кроме этого, по мнению Солодко, дело Петра Оленича может иметь политическую окраску, учитывая конфликт между КГГА и Офисом Президента.

Вся страна знает, что между КГГА и Банковой существует политический конфликт. Поэтому любое уголовное преследование, связанное с КГГА или ее должностными лицами — действующими или бывшими, — априори вызывает обоснованные сомнения относительно своей истинной цели. В нашем случае мы видим такие признаки. Во-вторых, отсутствие фиксации судебных заседаний, которое по статье 27 УПК является обязательным, а нарушение этого требования влечет за собой недействительность соответствующих процессуальных решений.  В-третьих, объявление о завершении досудебного расследования до фактического формирования всех томов дела — что свидетельствует о том, что де-юре следствие закрыто, а де-факто работа над материалами продолжается 

— резюмировал он.

Напомним, в феврале 2025 года Петру Оленичу, который на тот момент занимал должность заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий в сфере цифрового развития, сообщили о подозрении в рамках операции НАБУ "Чистый город".

