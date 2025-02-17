Администрация Трампа запретила детскую книгу актрисы Джулианны Мур в ряде школ

Администрация президента США Дональда Трампа запретила детскую книгу американской актрисы и писательницы Джулианны Мур 2007 года Freckleface Strawberry ("Веснушчатая клубника") в школах, которые являются частью учебных учреждений под контролем Министерства обороны. Об этом она сообщила в Instagram, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Для меня стало большим потрясением узнать, что мою первую книгу, "Freckleface Strawberry", администрация Трампа запретила в школах, находящихся в ведении Министерства обороны - отметила в заметке Мур.

"Freckleface Strawberry" - это полуавтобиографическая история о семилетней девочке, которая не любит свои веснушки, но в конце концов учится жить с ними, когда понимает, что она другая, „как и все остальные". Это книга, которую я написала для своих детей и для других детей, чтобы напомнить им, что мы все боремся, но нас объединяет наша человечность и наше сообщество", - сообщила актриса.

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В частности, в книге "Freckleface Strawberry" говорится следующее: "Если у вас есть веснушки, вы можете попробовать следующее:

1) Заставьте их исчезнуть. Если только скрабирование не помогает.

2) Замаскируйте их. Если только ваша мама не накричит на вас за использование маркера.

3) Исчезните. Эм, куда вы исчезли? О, вот вы где. Есть еще одна вещь, которую ты можешь сделать:

4) ЖИТЬ С НИМИ! Потому что, в конце концов, то, что делает вас другими, также делает вас, ВАМИ. От признанной актрисы Джулианны Мур и отмеченной наградами иллюстратора ЛеУен Фам - замечательная история о маленькой девочке, которая отличается... так же, как и все остальные".

По данным СМИ, Джулианна Мур, выпускница Франкфуртской американской средней школы, являющейся частью учебных учреждений под контролем Министерства обороны США. Кроме того, она дочь ветерана Вьетнама. Поэтому ее особенно огорчает то, что "дети, подобные мне, выросшие с родителями, находящимися на военной службе, и посещающие школу [DoDEA], не получат доступа к книге, написанной человеком, чей жизненный опыт так похож на их собственный".

Также, Мур выразила свое удивление и беспокойство по поводу запрета ее книги правительством США, отметив, что она никогда не ожидала увидеть такую ситуацию в стране, где свобода слова и выражения взглядов является конституционным правом. Она не впечатлена тем, что в книге могло быть что-то настолько противоречивое, что стало основанием для ее запрета.

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