Шэрон Стоун обвинила "необразованных" мужчин в победе Трампа

Голливудская актриса Шэрон Стоун заявила, что "необразованные" мужчины могли повлиять на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Она подчеркнула важность избрания правительства, заявив, что граждане должны "остановиться и подумать, кого они выбирают". Актриса поделилась своим мнением относительно выборов во время пресс-конференции на Туринском кинофестивале, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Критика политической ситуации в США

Актриса также высказала мнение, что США находятся в периоде "юношества", сравнивая этот этап с наивностью и высокомерием.

Она добавила, что многие американцы, которые не путешествуют и не имеют паспортов, пребывают в своей "чрезвычайной наивности".

Шэрон Стоун заявила, что нужно четко понимать, что "плохие мужья" опасны и их надо держать подальше от дочерей, жен и девушек. Она имела в виду Трампа и его сторонников. Также актриса добавила, что больше нельзя закрывать глаза на мужчин, которые известны своими плохими поступками.

Отметим, что цифры свидетельствуют о том, что большинство женщин, а именно 53%, проголосовали за Камалу Гаррис. За Трампа проголосовали 45% избирательниц. Мужчины больше поддержали кандидата от республиканцев - 55% за Трампа и 42% за Харрис соответственно.

Реакция на выступление актрисы

Ее выступление вызвало бурю обсуждений в интернете. Многие люди обвинили ее в том, что она оторвана от реальности и стала элитарной знаменитостью, которая не понимает обычных людей. Например, один из пользователей написал, что Голливуд больше не имеет значения, а ее слова смешны.

Еще один пользователь сказал, что именно из-за таких, как Шэрон Стоун, американцы и проголосовали за Трампа, потому что он встал на защиту простых людей, на которых не обращают внимание политики и знаменитости.

Почему избрание Трампа может быть плохим выбором?

Сексизм и неравенство

Трамп уже давно известен своими сексистскими высказываниями и действиями. Он неоднократно унижал женщин, делал непристойные замечания и даже был обвинен в сексуальных домогательствах. Это не просто случайные высказывания, а часть его политической культуры и отношения к женщинам, что противоречит принципам равенства и уважения прав человека.

Такое отношение к женщинам ставит под сомнение его способность поддерживать реальные усилия по обеспечению равных прав для всех.

Экономическая политика Трампа

Трамп обещал экономический бум, но его политика в основном работает на благо богатых людей. Он снижал налоги для богатых, в то время как большинство американцев не увидели значительных изменений в своей жизни.

Трамп часто ставит свои достижения в экономике на передний план, хотя большинство экономических позитивных изменений, которые он представляет, являются результатом предыдущих администраций. Например, рост фондовых рынков и снижение безработицы - последствия долговременных инвестиций, в частности в технологии, на которой экономика США начала базироваться еще до первого президентства Трампа.

Угроза демократии

Назначение Трампа президентом означает риск дальнейшего ослабления демократических институтов. Его неоднократные попытки поставить под сомнение результаты выборов, его открытые нападки на судебную систему и независимые СМИ показывают, что он не готов защищать основные принципы демократии. Например, после президентских выборов 2020 г., Трамп и его сторонники распространяли ложные обвинения в фальсификации голосов. Это подорвало доверие к избирательной системе, а также вызвало насилие, такое как штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Напомним, что Трампа обвиняют в попытках повлиять на выборы, финансовых махинациях и ненадлежащем обращении с конфиденциальными документами.