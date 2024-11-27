Шэрон Стоун обвинила "необразованных" мужчин в победе Трампа

ukenru
Эксклюзив
Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт
 • 101096 просмотра

Установленные АРМА имущественные критерии на конкурсе на управляющего для ТРЦ "Гулливер" сужают круг участников-эксперт

Эксклюзив
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
 • 138087 просмотра

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Эксклюзив
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
 • 143625 просмотра

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Эксклюзив
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
 • 145882 просмотра

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Эксклюзив
Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией
 • 123126 просмотра

Иностранные войска в Украине: эксперт объяснил, что стоит за этой дискуссией

Эксклюзив
АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист
 • 123511 просмотра

АРМА может и должно пересмотреть условия конкурса на поиск управляющего для ТРЦ "Гулливер" - юрист

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков
 • 130738 просмотра

Не только "S.T.A.L.K.E.R. 2": в какие еще игры можно поиграть от украинских разработчиков

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются
 • 146721 просмотра

"Украина для каждого ребенка": какие формы семейного воспитания существуют и сколько детей в этом нуждаются

Эксклюзив
Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК
 • 114650 просмотра

Проверка образа жизни и.о. заместителя главы ГНС Сокура еще продолжается - НАПК

Эксклюзив
Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему
 • 125117 просмотра

Треть жертв домашнего насилия повторно обращается к правоохранителям или в суд: почему

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 128220 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 110253 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 102581 просмотра
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

13:45 • 60685 просмотра
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

14:40 • 93880 просмотра
публикации
Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

Эксперты КНИИСЭ исследуют российское оружие: в некоторых случаях идентифицируют до 90% иностранных компонентов

14:40 • 93880 просмотра
Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

Аудиторы НАБУ объявили, что проведут выборочную проверку бюро - только за период действующего директора

 • 128220 просмотра
Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов

Решение НБУ о ликвидации банка "Конкорд" признано незаконным, что дальше. Ответ юристов
Эксклюзив

 • 138083 просмотра
Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей

Бровары на пути к безбарьерности: община планирует инвестировать более 51 миллиона гривен в комфорт для всех жителей
Эксклюзив

 • 143621 просмотра
Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть

Первые взрослые вызовы: психолог о кризисе 20-ти лет и как его преодолеть
Эксклюзив

 • 145878 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

Умер режиссер культовых комедий "Аэроплан!" и "Голый пистолет". Ему было 80 лет

13:45 • 60685 просмотра
Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

Звезда "Дневников вампира" сыграет в сериале о войне в Украине

13:17 • 102581 просмотра
76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

76-летняя Шер объявила о завершении музыкальной карьеры после нового альбома

 • 110253 просмотра
"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

"Мы в большой беде": Тим Роббинс о будущем кино

 • 112373 просмотра
Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

Популярное слово из Tik Tok стало словом года по версии Dictionary.com

 • 112074 просмотра
Актуальное
Шэрон Стоун обвинила "необразованных" мужчин в победе Трампа

Шэрон Стоун обвинила "необразованных" мужчин в победе Трампа

Киев  •  УНН

 • 1710 просмотра

Read in English

Голливудская актриса Шэрон Стоун раскритиковала избирателей Трампа на Туринском кинофестивале. Она заявила, что "необразованные" мужчины и их наивность повлияли на результаты президентских выборов в США.

Голливудская актриса Шэрон Стоун заявила, что "необразованные" мужчины могли повлиять на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США. Она подчеркнула важность избрания правительства, заявив, что граждане должны "остановиться и подумать, кого они выбирают". Актриса поделилась своим мнением относительно выборов во время пресс-конференции на Туринском кинофестивале, передает УНН со ссылкой на Daily Mail. 

Критика политической ситуации в США

Актриса также высказала мнение, что США находятся в периоде "юношества", сравнивая этот этап с наивностью и высокомерием.

Она добавила, что многие американцы, которые не путешествуют и не имеют паспортов, пребывают в своей "чрезвычайной наивности".

Шэрон Стоун заявила, что нужно четко понимать, что "плохие мужья" опасны и их надо держать подальше от дочерей, жен и девушек. Она имела в виду Трампа и его сторонников. Также актриса добавила, что больше нельзя закрывать глаза на мужчин, которые известны своими плохими поступками.

Отметим, что цифры свидетельствуют о том, что большинство женщин, а именно 53%, проголосовали за Камалу Гаррис. За Трампа проголосовали 45% избирательниц. Мужчины больше поддержали кандидата от республиканцев - 55% за Трампа и 42% за Харрис соответственно.

Реакция на выступление актрисы

Ее выступление вызвало бурю обсуждений в интернете. Многие люди обвинили ее в том, что она оторвана от реальности и стала элитарной знаменитостью, которая не понимает обычных людей. Например, один из пользователей написал, что Голливуд больше не имеет значения, а ее слова смешны.

Еще один пользователь сказал, что именно из-за таких, как Шэрон Стоун, американцы и проголосовали за Трампа, потому что он встал на защиту простых людей, на которых не обращают внимание политики и знаменитости.

Почему избрание Трампа может быть плохим выбором?

Сексизм и неравенство

Трамп уже давно известен своими сексистскими высказываниями и действиями. Он неоднократно унижал женщин, делал непристойные замечания и даже был обвинен в сексуальных домогательствах. Это не просто случайные высказывания, а часть его политической культуры и отношения к женщинам, что противоречит принципам равенства и уважения прав человека.

Такое отношение к женщинам ставит под сомнение его способность поддерживать реальные усилия по обеспечению равных прав для всех.

Экономическая политика Трампа

Трамп обещал экономический бум, но его политика в основном работает на благо богатых людей. Он снижал налоги для богатых, в то время как большинство американцев не увидели значительных изменений в своей жизни.

Трамп часто ставит свои достижения в экономике на передний план, хотя большинство экономических позитивных изменений, которые он представляет, являются результатом предыдущих администраций. Например, рост фондовых рынков и снижение безработицы - последствия долговременных инвестиций, в частности в технологии, на которой экономика США начала базироваться еще до первого президентства Трампа.

Угроза демократии

Назначение Трампа президентом означает риск дальнейшего ослабления демократических институтов. Его неоднократные попытки поставить под сомнение результаты выборов, его открытые нападки на судебную систему и независимые СМИ показывают, что он не готов защищать основные принципы демократии. Например, после президентских выборов 2020 г., Трамп и его сторонники распространяли ложные обвинения в фальсификации голосов. Это подорвало доверие к избирательной системе, а также вызвало насилие, такое как штурм Капитолия 6 января 2021 года.

Напомним, что Трампа обвиняют в попытках повлиять на выборы, финансовых махинациях и ненадлежащем обращении с конфиденциальными документами.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Новости Мира
kamala-kharrisКамала Харрис
respublikanskaya-partiya-soedinennie-shtatiРеспубликанская партия (Соединенные Штаты)
donald-trampДональд Трамп
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты