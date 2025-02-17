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Адміністрація Трампа заборонила дитячу книжку акторки Джуліанни Мур у низці шкіл

Адміністрація Трампа заборонила дитячу книжку акторки Джуліанни Мур у низці шкіл

Київ • УНН

 • 28013 перегляди

Дитяча книга "Freckleface Strawberry" акторки Джуліанни Мур потрапила під заборону в школах Міністерства оборони США. Книга розповідає про дівчинку, яка вчиться приймати свої веснянки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заборонила дитячу книжку американської акторки та письменниці Джуліанни Мур 2007 року Freckleface Strawberry ("Веснянкувата полуниця") у школах, що є частиною навчальних установ під контролем Міністерства оборони. Про це вона повідомила в Instagram, пише УНН з посиланням на Variety.

Для мене стало великим потрясінням дізнатися, що мою першу книжку, "Freckleface Strawberry", адміністрація Трампа заборонила у школах, які перебувають у віданні Міністерства оборони 

- зазначила у дописі Мур.

"Freckleface Strawberry" - це напівавтобіографічна історія про семирічну дівчинку, яка не любить свої веснянки, але врешті-решт вчиться жити з ними, коли розуміє, що вона інша, "як і всі інші". Це книжка, яку я написала для своїх дітей і для інших дітей, щоб нагадати їм, що ми всі боремося, але нас об'єднує наша людяність і наша спільнота", - повідомила акторка.

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Зокрема, у книзі "Freckleface Strawberry" йдеться про наступне: "Якщо у вас є ластовиння, ви можете спробувати таке: 

1) Примусьте їх зникнути. Якщо тільки скрабування не допомагає. 

2) Замаскуйте їх. Якщо тільки ваша мама не накричить на вас за використання маркера. 

3) Зникніть. Ем, куди ви зникли? О, ось ви де. Є ще одна річ, яку ви можете зробити: 

4) ЖИТИ З НИМИ! Тому що, зрештою, те, що робить вас іншими, також робить вас, ВАМИ. Від визнаної акторки Джуліанни Мур та відзначеної нагородами ілюстраторки ЛеУєн Фам - чудова історія про маленьку дівчинку, яка відрізняється... так само, як і всі інші".

За даними ЗМІ, Джуліанна Мур, випускниця Франкфуртської американської середньої школи, що є частиною навчальних установ під контролем Міністерства оборони США. Крім того, вона дочка ветерана В'єтнаму. Тому її особливо засмучує те, що "діти, подібні до мене, які виросли з батьками, котрі перебувають на військовій службі, і які відвідують школу [DoDEA], не отримають доступу до книжки, написаної людиною, чий життєвий досвід такий схожий на їхній власний".

Також, Мур висловила своє здивування і занепокоєння з приводу заборони її книжки урядом США, зазначивши, що вона ніколи не очікувала побачити таку ситуацію в країні, де свобода слова та вираження поглядів є конституційним правом. Вона не вражена тим, що в книзі могло бути щось настільки суперечливе, що стало підставою для її заборони.

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Аліна Волянська

Аліна Волянська

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