Администрация Трампа обжаловала решение суда о незаконности пошлин

$43.800.0551.540.07
ukenru
Эксклюзив
05:03 • 3356 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 14795 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 30485 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указPhoto
8 мая, 18:20 • 25004 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 28119 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52 • 35733 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 35116 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 37010 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
7 мая, 16:43 • 84286 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
7 мая, 15:47 • 115107 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
2.6м/с
67%
752мм
Популярные новости
Сборная Украины по хоккею вернулась в элитный дивизион чемпионата мираPhoto8 мая, 20:23 • 5664 просмотра
Масштабный пожар в Полесском заповеднике локализован на 500 гектарах - ГСЧСPhoto8 мая, 20:38 • 3930 просмотра
В Кремле отреагировали на указ Зеленского о разрешении парада в Москве8 мая, 20:59 • 10685 просмотра
россияне ударили дронами по ферме в Черниговской области: погиб мужчина, еще двое раненыPhoto8 мая, 21:32 • 7246 просмотра
Секретный план: Иран должен был получить 5000 дронов от РФ для войны с США — The Economist8 мая, 22:05 • 4606 просмотра
публикации
Сколько стоит «шашлычный набор» в 2026 годуPhoto8 мая, 10:49 • 46682 просмотра
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 70962 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней7 мая, 16:43 • 84286 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса7 мая, 15:47 • 115107 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 97551 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Майя Санду
Блогеры
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Тегеран
Польша
Реклама
УНН Lite
Домашние крысы: что нужно знать перед тем, как завести умного грызунаPhoto8 мая, 07:08 • 70962 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 32053 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 30452 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 67535 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 36837 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Техника
Дипломатка
Социальная сеть
9К720 Искандер

Администрация Трампа обжаловала решение суда о незаконности пошлин

Киев • УНН

 • 498 просмотра

Администрация президента США Трампа обжаловала решение суда о незаконности 10% пошлин на импорт. В то же время судебная тяжба все еще продолжается.

Администрация Трампа обжаловала решение суда о незаконности пошлин

Администрация президента США Дональда Трампа обжаловала решение суда, согласно которому 10-процентный глобальный таможенный тариф, введенный в феврале, не имел оснований для существования согласно торговому закону 1970-х годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

В четверг, 7 мая, американский суд по международной торговле принял решение о том, что статья 122 Закона о торговле 1974 года не была предназначена для устранения торгового дефицита, который возникает, когда США импортируют больше товаров, чем экспортируют. Однако суд отменил пошлины только для трех импортеров, подавших иск — двух малых предприятий и штата Вашингтон.

Хотя решение касается ряда пошлин, срок действия которых истекает примерно через два месяца, оно является очередной неудачей для глобальных таможенных амбиций Трампа и появилось за неделю до его встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, где они должны обсудить торговую напряженность.

Это также создает предпосылки для очередной длительной судебной тяжбы по возврату таможенных пошлин на сумму в миллиарды долларов — через три месяца после того, как Верховный суд США отменил введенные Трампом глобальные пошлины, установленные на основании закона о чрезвычайном положении, говорится в публикации.

Дополнительно

В феврале текущего года верховный суд США постановил, что Трамп не имел полномочий вводить предыдущие пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Это заставило Трампа ввести замещающие пошлины в размере 10% на весь импорт, воспользовавшись разделом 122 Закона о торговле. Новые пошлины были временной заменой и должны были утратить силу 24 июля, если их не продлит Конгресс.

В то же время администрация Трампа все еще планирует ввести более широкие тарифы на основных торговых партнеров, ссылаясь на третий закон, который выдержал многочисленные судебные обжалования — раздел 301 Закона о торговле 1974 года, касающийся недобросовестных торговых практик.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил, что повысит пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза до 25%. Однако новые правила не будут действовать для европейских автомобилей и грузовиков, если они произведены на заводах в США.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Выборы в США
Верховный суд Соединенных Штатов
Конгресс Соединенных Штатов Америки
Пекин
Дональд Трамп
Европейский Союз
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты