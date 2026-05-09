Администрация Трампа обжаловала решение суда о незаконности пошлин

Администрация президента США Дональда Трампа обжаловала решение суда, согласно которому 10-процентный глобальный таможенный тариф, введенный в феврале, не имел оснований для существования согласно торговому закону 1970-х годов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

В четверг, 7 мая, американский суд по международной торговле принял решение о том, что статья 122 Закона о торговле 1974 года не была предназначена для устранения торгового дефицита, который возникает, когда США импортируют больше товаров, чем экспортируют. Однако суд отменил пошлины только для трех импортеров, подавших иск — двух малых предприятий и штата Вашингтон.

Хотя решение касается ряда пошлин, срок действия которых истекает примерно через два месяца, оно является очередной неудачей для глобальных таможенных амбиций Трампа и появилось за неделю до его встречи с китайским лидером Си Цзиньпином в Пекине, где они должны обсудить торговую напряженность.

Это также создает предпосылки для очередной длительной судебной тяжбы по возврату таможенных пошлин на сумму в миллиарды долларов — через три месяца после того, как Верховный суд США отменил введенные Трампом глобальные пошлины, установленные на основании закона о чрезвычайном положении, говорится в публикации.

В феврале текущего года верховный суд США постановил, что Трамп не имел полномочий вводить предыдущие пошлины в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Это заставило Трампа ввести замещающие пошлины в размере 10% на весь импорт, воспользовавшись разделом 122 Закона о торговле. Новые пошлины были временной заменой и должны были утратить силу 24 июля, если их не продлит Конгресс.

В то же время администрация Трампа все еще планирует ввести более широкие тарифы на основных торговых партнеров, ссылаясь на третий закон, который выдержал многочисленные судебные обжалования — раздел 301 Закона о торговле 1974 года, касающийся недобросовестных торговых практик.

Президент США Дональд Трамп объявил, что повысит пошлины на легковые и грузовые автомобили из Европейского Союза до 25%. Однако новые правила не будут действовать для европейских автомобилей и грузовиков, если они произведены на заводах в США.