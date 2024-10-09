Администратора заведения доставки пиццы в Одессе подозревают в присвоении денег из кассы: он менял сведения о заказе
Киев • УНН
26-летний администратор одесской пиццерии присвоил 14 тыс. грн, меняя данные о заказе в системе. За месяц он совершил 25 сделок, за что ему грозит до 8 лет заключения.
26-летний администратор одесского заведения, в котором готовят роллы и пиццу, уменьшал стоимость доставленной еды, присваивая деньги. За месяц он совершил 25 сделок, присвоив 14 тыс. грн. За это ему грозит лишение свободы. Об этом УНН пишет со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
Правоохранители сообщили, что к ним обратилась предпринимательница, которая обнаружила недостачу денег после инвентаризации в своем заведении, специализирующемся на приготовлении роллов и пиццы и доставке их клиентам. Женщина отметила, что сумма, которую оплатили за еду покупатели, не совпадает с доходами.
Полицейские установили, что к исчезновению денег причастен 26-летний администратор, который недавно приступил к работе в заведении.
Имея доступ к электронной системе оформления и расчета заказов, молодой человек принимал заявки от покупателей, сообщал о приготовлении еды поварам, а затем передал заказ курьеру. После доставки сетов суш и пиццы клиентам перевозчик отдавал полученные за них деньги администратору. Но тот забирал часть денег из кассы и удалял часть заказов из электронной системы или уменьшал их стоимость
Полицейские выяснили, что в течение месяца злоумышленник совершил 25 несанкционированных изменений информации в автоматизированной системе. Забирая с каждого заказа от 150 до 1000 гривен, он присвоил в целом почти 14 тысяч гривен.
Фигуранту сообщено о подозрении в несанкционированном изменении информации, которая обрабатывается в автоматизированных системах, совершенном лицом, имеющим доступ к ней, в частности повторно, а также в присвоении чужого имущества, которое было вверено лицу, совершенном в условиях военного положения, в частности повторно (ч.ч. 1 и 3 ст. 362 и ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Максимальное наказание по этим статьям - до 8 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас по решению суда подозреваемый находится под ночным домашним арестом.
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