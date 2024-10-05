Продав підробленого взуття на 26 млн грн: на Буковині судитимуть бізнесмена
Київ • УНН
28-річний житель Дністровського району продавав контрафактне спортивне взуття відомих брендів через інтернет. Він завдав шкоди компаніям-власникам торгових марок на понад 26 млн грн та отримав 15,5 млн грн незаконного доходу.
На Буковині судитимуть місцевого жителя, який продавав підроблене спортивне взуття і завдав шкоди компаніям-власникам торгових марок на понад 26 млн грн. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, пише УНН.
Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя Дністровського району за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України),
Деталі
За даними слідства, обвинувачений, не маючи дозволу на здійснення господарської діяльності, налагодив тіньовий бізнес з продажу контрафактного спортивного взуття відомих брендів, яке реалізовував через мережу інтернет та торговельні майданчики у соціальних мережах.
Такими діями компаніям-власникам торгових марок заподіяно шкоду на понад 26 млн грн.
Встановлено, що з січня 2022 по грудень 2023 року чоловік одержав від незаконної діяльності майже 15,5 млн грн доходів, які незаконно легалізував (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України). За цим фактом триває судовий розгляд.
Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.
Обікрав квартиру та намагався вивезти вкрадене на чужому авто: рівнянина засудили до 6 років в’язниці05.10.24, 01:24 • 18241 перегляд