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Продав підробленого взуття на 26 млн грн: на Буковині судитимуть бізнесмена

Продав підробленого взуття на 26 млн грн: на Буковині судитимуть бізнесмена

Київ • УНН

 • 52959 перегляди

28-річний житель Дністровського району продавав контрафактне спортивне взуття відомих брендів через інтернет. Він завдав шкоди компаніям-власникам торгових марок на понад 26 млн грн та отримав 15,5 млн грн незаконного доходу.

На Буковині судитимуть місцевого жителя, який продавав підроблене спортивне взуття і завдав шкоди компаніям-власникам торгових марок на понад 26 млн грн. Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, пише УНН.

Прокурори Чернівецької обласної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно 28-річного жителя Дністровського району за фактом незаконного використання знаків для товарів і послуг, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України),

- йдеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, обвинувачений, не маючи дозволу на здійснення господарської діяльності, налагодив тіньовий бізнес з продажу контрафактного спортивного взуття відомих брендів, яке реалізовував  через мережу інтернет та торговельні майданчики у соціальних мережах.

Такими діями компаніям-власникам  торгових марок заподіяно шкоду на понад 26 млн грн.

Встановлено, що з січня 2022 по грудень 2023 року чоловік одержав від незаконної діяльності майже 15,5 млн грн доходів, які незаконно легалізував (ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України).  За цим фактом триває судовий розгляд.

Досудове розслідування у зазначеному провадженні здійснювали слідчі детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП

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