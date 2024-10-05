Продал поддельной обуви на 26 млн грн: на Буковине будут судить бизнесмена
Киев • УНН
28-летний житель Днестровского района продавал контрафактную спортивную обувь известных брендов через интернет. Он нанес ущерб компаниям-владельцам торговых марок на более 26 млн грн и получил 15,5 млн грн незаконного дохода.
На Буковине будут судить местного жителя, который продавал поддельную спортивную обувь и нанес ущерб компаниям-владельцам торговых марок на более 26 млн грн. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура, пишет УНН.
Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя Днестровского района по факту незаконного использования знаков для товаров и услуг, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины),
Детали
По данным следствия, обвиняемый, не имея разрешения на осуществление хозяйственной деятельности, наладил теневой бизнес по продаже контрафактной спортивной обуви известных брендов, которую реализовывал через сеть интернет и торговые площадки в социальных сетях.
Такими действиями компаниям-владельцам торговых марок причинен ущерб на более 26 млн грн.
Установлено, что с января 2022 по декабрь 2023 года мужчина получил от незаконной деятельности почти 15,5 млн грн доходов, которые незаконно легализовал (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины). По данному факту продолжается судебное разбирательство.
Досудебное расследование в указанном производстве осуществляли следователи детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области.
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