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Продал поддельной обуви на 26 млн грн: на Буковине будут судить бизнесмена

Продал поддельной обуви на 26 млн грн: на Буковине будут судить бизнесмена

Киев  •  УНН

5 октября 2024, 03:04  •  5048 просмотра

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28-летний житель Днестровского района продавал контрафактную спортивную обувь известных брендов через интернет. Он нанес ущерб компаниям-владельцам торговых марок на более 26 млн грн и получил 15,5 млн грн незаконного дохода.

На Буковине будут судить местного жителя, который продавал поддельную спортивную обувь и нанес ущерб компаниям-владельцам торговых марок на более 26 млн грн. Об этом сообщает Черновицкая областная прокуратура, пишет УНН.

Прокуроры Черновицкой областной прокуратуры передали в суд обвинительный акт в отношении 28-летнего жителя Днестровского района по факту незаконного использования знаков для товаров и услуг, что нанесло материальный ущерб в особо крупном размере (ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины),

- говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, обвиняемый, не имея разрешения на осуществление хозяйственной деятельности, наладил теневой бизнес по продаже контрафактной спортивной обуви известных брендов, которую реализовывал  через сеть интернет и торговые площадки в социальных сетях.

Такими действиями компаниям-владельцам  торговых марок причинен ущерб на более 26 млн грн.

Установлено, что с января 2022 по декабрь 2023 года мужчина получил от незаконной деятельности почти 15,5 млн грн доходов, которые незаконно легализовал (ч. 1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины).  По данному факту продолжается судебное разбирательство.

Досудебное расследование в указанном производстве осуществляли следователи детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области.

Обокрал квартиру и пытался вывезти украденное на чужом авто: ривненчанина приговорили к 6 годам тюрьмы4 октября 2024, 22:24 • 8437 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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