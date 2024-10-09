Адміністратора закладу доставки піци в Одесі підозрюють у привласненні грошей з каси: він змінював відомості про замовлення
Київ • УНН
26-річний адміністратор одеської піцерії привласнив 14 тис. грн, змінюючи дані про замовлення в системі. За місяць він здійснив 25 оборудок, за що йому загрожує до 8 років ув'язнення.
26-річний адміністратор одеського закладу, в якому готують роли та піцу, зменшував вартість доставленої їжі, привласнюючи гроші. За місяць він здійснив 25 оборудок, привласнивши 14 тис. грн. За це йому загрожує позбавлення волі. Про це УНН пише з посиланням на поліцію Одеської області.
Деталі
Правоохоронці повідомили, що до них звернулася підприємиця, яка виявила нестачу грошей після інвентаризації у своєму закладі, що спеціалізується на приготуванні ролів та піци й доставці їх клієнтам. Жінка зазначила, що сума, яку сплатили за їжу покупці, не збігається з прибутками.
Поліцейські встановили, що до зникнення грошей причетний 26-річний адміністратор, який нещодавно приступив до роботи у закладі.
Маючи доступ до електронної системи оформлення та розрахунку замовлень, молодик приймав заявки від покупців, повідомляв про приготування їжі кухарям, а потім передав замовлення курʼєру. Після доставки сетів суш та піци клієнтам перевізник віддавав отримані за них гроші адміністратору. Але той забирав частину грошей з каси та видаляв частину замовлень з електронної системи або зменшував їх вартість
Поліцейські з’ясували, що впродовж місяця зловмисник здійснив 25 несанкціонованих змін інформації в автоматизованій системі. Забираючи з кожного замовлення від 150 до 1000 гривень, він привласнив загалом майже 14 тисяч гривень.
Фігуранту повідомлено про підозру у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненій особою, яка має доступ до неї, зокрема повторно, а також у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі, вчиненому в умовах воєнного стану, зокрема повторно (ч.ч. 1 і 3 ст. 362 та ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Максимальне покарання за цими статтями – до 8 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Наразі за рішенням суду підозрюваний перебуває під нічним домашнім арештом.
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