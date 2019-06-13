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АЧС: американцы ввели ограничения на импорт свинины

Киев • УНН

 • 13178 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Служба инспекции здоровья животных и растений Министерства сельского хозяйства США (APHIS) ввела запрет на импорт свинины из Монголии из-за африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на Pork Business.

АЧС: американцы ввели ограничения на импорт свинины

В частности, был введен запрет на импорт свинины и продуктов из свинины.

Сообщается, что в настоящее время Америка "свободна от АЧС". Для людей африканская чума свиней не несет непосредственной опасности. Возникновение заболевания наносит экономический ущерб, напомнили американцы.

Напомним, ранее из-за АЧС Россия запретила ввоз украинской свинины.

А Украина, в свою очередь, ввела ограничения на свинину из РФ

В целом, проблема АЧС в нашей стране не решается уже более 3 лет. Это повлекло за собой значительный ущерб для фермеров, сокращение поголовья свиней и подорожание свинины и сала. Кроме этого, как заявил депутат Сергей Тригубенко, Украина рекордно увеличила импорт свинины из Нидерландов

Таких объемов поставок свинины из-за границы не было в течение последних 4 лет, отметил он.

А согласно последним данным Госстата, больше всего свинины мы сегодня импортируем из Польши.

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