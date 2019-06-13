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АЧС: американці ввели обмеження на імпорт свинини

Київ • УНН

 • 13178 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Служба інспекції здоров'я тварин і рослин Міністерства сільського господарства США (APHIS) ввела заборону на імпорт свинини з Монголії через африканську чуму свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на Pork Business.

АЧС: американці ввели обмеження на імпорт свинини

Зокрема, була введена заборона на імпорт свинини і продуктів зі свинини.

Повідомляється, що наразі Америка "вільна від АЧС". Для людей африканська чума свиней не несе безпосередньої загрози. Виникнення захворювання завдає економічної шкоди, нагадали американці.

Нагадаємо, раніше через АЧС Росія заборонила ввезення української свинини.

А Україна, своєю чергою, ввела обмеження на свинину з РФ.

В цілому, проблема АЧС в нашій країні не вирішується вже більше 3 років. Це спричинило значні збитки для фермерів, скорочення поголів'я свиней і подорожчання свинини і сала. Окрім цього, як заявив депутат Сергій Тригубенко, Україна рекордно збільшила імпорт свинини з Нідерландів.

Таких обсягів поставок свинини з-за кордону не було протягом останніх 4 років, зазначив він.

А згідно з останніми даними Держстатистики, найбільше свинини ми сьогодні імпортуємо з Польщі.

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