"А где Шабунин, Богуславец и прочая антикоррупционная тусовка — или НАБУ можно всё?" — эксперт об обысках у должностных лиц СБУ

Фото: НАБУ

В Украине очередные «ментовские войны». НАБУ проводит обыски у высокопоставленных сотрудников СБУ, подразделения которых ранее были привлечены к расследованиям, связанным с руководством антикоррупционных органов. Об этом пишет политический эксперт Юрий Гаврилечко, передает УНН.

И тут возникает очень интересный вопрос. А где вся наша принципиальная антикоррупционная тусовка? Шабунин, Богуславец и другие профессиональные защитники верховенства права? Где громкие заявления о недопустимости давления на правоохранителей? Где требования проверить возможный конфликт интересов? Где обеспокоенность использованием уголовных производств для сведения счетов? Или эти принципы работают только тогда, когда обыски проводят в НАБУ? Потому что когда силовики приходят к антикоррупционерам — это сразу наступление на демократию, политические репрессии и угроза европейскому будущему. А когда НАБУ приходит к тем, кто расследовал дела, связанные с его руководством, — всё нормально? Никаких неудобных вопросов? Или НАБУ теперь можно всё? Можно расследовать всех, но самого НАБУ касаться нельзя? Можно требовать прозрачности от всего государства, но не объяснять обществу возможный конфликт интересов в собственных действиях? — отмечает Гаврилечко.

Политический эксперт подчеркивает, что никто не собирается отбеливать СБУ. Вопрос совсем в другом.

Почему антикоррупционная независимость в исполнении части активистов всё больше напоминает требование неприкосновенности для своих? Шабунин уже высказался в поддержку НАБУ. Но где та же дотошность в отношении его действий, которую антикоррупционная среда демонстрирует по отношению к другим? Потому что борьба с коррупцией — это не фан-клуб НАБУ. И верховенство права — не привилегия для отдельной группы чиновников и их публичных защитников. А где в этой истории Денис Бигус? Почему журналист, который так любит разоблачать чужие связи и конфликты интересов, не уделяет такого же внимания межведомственным войнам силовиков? СБУ против ГУР, НАБУ против СБУ, НАБУ против ГБР — материала для расследований хватает. Не влияют ли профессиональные контакты с силовиками на выбор неудобных тем? Потому что независимость журналистики должна проявляться не только тогда, когда критиковать удобно — добавляет Гаврилечко.

Обществу нужны независимые антикоррупционные органы, а не новая каста неприкасаемых. Иначе это уже не борьба за справедливость, а корпоративная солидарность под красивыми лозунгами, — делает вывод эксперт.