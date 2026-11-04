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"А де Шабунін, Богуславець та інша антикорупційна тусовка чи НАБУ можна все?" - експерт про обшуки у посадовців СБУ

Київ • УНН

 • 720 перегляди

НАБУ обшукує високопосадовців СБУ, чиї підрозділи розслідували справи, пов’язані з антикорупційними органами. Експерт вимагає оцінити можливий конфлікт інтересів.

"А де Шабунін, Богуславець та інша антикорупційна тусовка чи НАБУ можна все?" - експерт про обшуки у посадовців СБУ
Фото: НАБУ

В Україні чергові "ментовські війни". НАБУ проводить обшуки у високопосадовців СБУ, підрозділи яких раніше були залучені до розслідувань, пов'язаних із керівництвом антикорупційних органів. Про це пише політичний експерт Юрій Гаврилечко, передає УНН. 

І тут виникає дуже цікаве питання. А де вся наша принципова антикорупційна тусовка? Шабунін, Богуславець та інші професійні захисники верховенства права? Де гучні заяви про неприпустимість тиску на правоохоронців? Де вимоги перевірити можливий конфлікт інтересів? Де занепокоєння використанням кримінальних проваджень для зведення рахунків? Чи ці принципи працюють лише тоді, коли обшуки проводять у НАБУ? Бо коли силовики приходять до антикорупціонерів – це одразу наступ на демократію, політичні репресії та загроза європейському майбутньому. А коли НАБУ приходить до тих, хто розслідував справи, пов'язані з його керівництвом, – усе нормально? Жодних незручних запитань? Чи НАБУ тепер можна все? Можна розслідувати всіх, але самого НАБУ торкатися зась? Можна вимагати прозорості від усієї держави, але не пояснювати суспільству можливий конфлікт інтересів у власних діях? 

- зазначає Гаврилечко.

Політичний експерт наголошує, що ніхто не збирається відбілювати СБУ. Питання зовсім в іншому.

Чому антикорупційна незалежність у виконанні частини активістів дедалі більше нагадує вимогу недоторканності для своїх? Шабунін уже висловився на підтримку НАБУ. Але де та сама прискіпливість до його дій, яку антикорупційне середовище демонструє щодо інших? Бо боротьба з корупцією – це не фан-клуб НАБУ. І верховенство права – не привілей для окремої групи посадовців та їхніх публічних захисників. А де в цій історії Денис Бігус? Чому журналіст, який так любить викривати чужі зв'язки та конфлікти інтересів, не приділяє такої самої уваги міжвідомчим війнам силовиків? СБУ проти ГУР, НАБУ проти СБУ, НАБУ проти ДБР – матеріалу для розслідувань вистачає. Чи не впливають професійні контакти із силовиками на вибір незручних тем? Бо незалежність журналістики має проявлятися не лише тоді, коли критикувати зручно 

- додає Гаврилечко.

Суспільству потрібні незалежні антикорупційні органи, а не нова каста недоторканних. Інакше це вже не боротьба за справедливість, а корпоративна солідарність під красивими гаслами – робить висновок експерт.

Лілія Подоляк

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