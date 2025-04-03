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"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та М1: Минкульт предоставил статус критически важных представителям медиа и культуры

Киев • УНН

 • 6644 просмотра

Минкультуры предоставило ряду предприятий, среди которых телеканалы М1, М2, sweet.tv, издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» статус критически важных для функционирования экономики.

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та М1: Минкульт предоставил статус критически важных представителям медиа и культуры

Министерство культуры Украины предоставило ряду предприятий и организаций статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

В период с 10 по 31 марта ряд предприятий и организаций получили от Министерства культуры и стратегической коммуникации Украины статус критически важных. Среди них:

  • интернет –провайдер видео sweet.tv;
    • телеканалы М1 и М2;
      • рок-группа «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»;
        • рекламная компания «КИ Медиа»;
          • издательство Ивана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»;
            • Национальная историческая библиотека Украины;
              • Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;
                • Украинский центр культурных исследований;
                  • Государственное учреждение «Украинский институт книги»;
                    • Национальная библиотека Украины;
                      • Одесская национальная научная библиотека;
                        • Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко;
                          • радиостанция «Радио Микс»;
                            • общество с ограниченной ответственностью «ОТТ УКРАИНА»;
                              • интернет-радио «Море ФМ»;
                                • Национальный союз журналистов Украины;
                                  • телерадиокомпания «Рудана»;
                                    • коммунальное предприятие «Телерадиоагентство «Новый Чернигов» Черниговского городского совета;
                                      • общество с ограниченной ответственностью "ЗападноУкраинская Книжная Фабрика";
                                        • акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (включая филиалы);

                                          Дополнение

                                          В Украине с 1 апреля 2025 года больше не действует бронирование по старым правилам. Кабинет министров своим постановлением обновил критерии для бронирования работников критически важных предприятий.

                                          Евгений Устименко

                                          Евгений Устименко

                                          политикаКультура
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