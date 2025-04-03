"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та М1: Минкульт предоставил статус критически важных представителям медиа и культуры

Министерство культуры Украины предоставило ряду предприятий и организаций статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минкульт.

Детали

В период с 10 по 31 марта ряд предприятий и организаций получили от Министерства культуры и стратегической коммуникации Украины статус критически важных. Среди них:

интернет –провайдер видео sweet.tv;

телеканалы М1 и М2;

рок-группа «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»;

рекламная компания «КИ Медиа»;

издательство Ивана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»;

Национальная историческая библиотека Украины;

Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;

Украинский центр культурных исследований;

Государственное учреждение «Украинский институт книги»;

Национальная библиотека Украины;

Одесская национальная научная библиотека;

Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко;

радиостанция «Радио Микс»;

общество с ограниченной ответственностью «ОТТ УКРАИНА»;

интернет-радио «Море ФМ»;

Национальный союз журналистов Украины;

телерадиокомпания «Рудана»;

коммунальное предприятие «Телерадиоагентство «Новый Чернигов» Черниговского городского совета;

общество с ограниченной ответственностью "ЗападноУкраинская Книжная Фабрика";

акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (включая филиалы);

Дополнение

В Украине с 1 апреля 2025 года больше не действует бронирование по старым правилам. Кабинет министров своим постановлением обновил критерии для бронирования работников критически важных предприятий.