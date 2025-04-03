"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та М1: Минкульт предоставил статус критически важных представителям медиа и культуры
Киев • УНН
Минкультуры предоставило ряду предприятий, среди которых телеканалы М1, М2, sweet.tv, издательство «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» статус критически важных для функционирования экономики.
Министерство культуры Украины предоставило ряду предприятий и организаций статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Минкульт.
Детали
В период с 10 по 31 марта ряд предприятий и организаций получили от Министерства культуры и стратегической коммуникации Украины статус критически важных. Среди них:
- интернет –провайдер видео sweet.tv;
- телеканалы М1 и М2;
- рок-группа «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»;
- рекламная компания «КИ Медиа»;
- издательство Ивана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»;
- Национальная историческая библиотека Украины;
- Национальная библиотека Украины имени Ярослава Мудрого;
- Украинский центр культурных исследований;
- Государственное учреждение «Украинский институт книги»;
- Национальная библиотека Украины;
- Одесская национальная научная библиотека;
- Харьковская государственная научная библиотека имени Короленко;
- радиостанция «Радио Микс»;
- общество с ограниченной ответственностью «ОТТ УКРАИНА»;
- интернет-радио «Море ФМ»;
- Национальный союз журналистов Украины;
- телерадиокомпания «Рудана»;
- коммунальное предприятие «Телерадиоагентство «Новый Чернигов» Черниговского городского совета;
- общество с ограниченной ответственностью "ЗападноУкраинская Книжная Фабрика";
- акционерное общество «Национальная общественная телерадиокомпания Украины» (включая филиалы);
Дополнение
В Украине с 1 апреля 2025 года больше не действует бронирование по старым правилам. Кабинет министров своим постановлением обновил критерии для бронирования работников критически важных предприятий.