"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та М1: Мінкульт надав статус критично важливих представникам медіа та культури
Київ • УНН
Мінкультури надало низці підприємств, серед яких телеканали М1, М2, sweet.tv, видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» статус критично важливих для функціонування економіки.
Міністерство культури України надало низці підприємств і організацій статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінкульт.
Деталі
В період з 10 по 31 березня ряд підприємств і організацій отримали від Міністерства культури та стратегічної комунікації України статус критично важливих. Серед них:
- інтернет –провайдер відео sweet.tv;
- телеканали М1 і М2;
- рок-гурт «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»;
- рекламна компанія «КІ Медіа»;
- видавництво Івана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»;
- Національна історична бібліотека України;
- Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;
- Український центр культурних досліджень;
- Державна установа «Український інститут книги»;
- Національна бібліотека України;
- Одеська національна наукова бібліотека;
- Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка;
- радіостанція «Радіо Мікс»;
- товариство з обмеженою відповідальністю «ОТТ УКРАЇНА»;
- інтернет-радіо «Море ФМ»;
- Національна спілка журналістів України;
- телерадіокомпанія «Рудана»;
- комунальне підприємство «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради;
- товариство з обмеженою відповідальністю "ЗахідноУкраїнська Книжкова Фабрика";
- акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (включно з філіями);
Доповнення
В Україні з 1 квітня 2025 року більше не діє бронювання за старими правилами. Кабінет міністрів своєю постановою оновив критерії для бронювання працівників критично важливих підприємств.