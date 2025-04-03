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"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та М1: Мінкульт надав статус критично важливих представникам медіа та культури

Київ • УНН

 • 6856 перегляди

Мінкультури надало низці підприємств, серед яких телеканали М1, М2, sweet.tv, видавництво «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» статус критично важливих для функціонування економіки.

"А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та М1: Мінкульт надав статус критично важливих представникам медіа та культури

Міністерство культури України надало низці підприємств і організацій статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Мінкульт.

Деталі

В період з 10 по 31 березня ряд підприємств і організацій отримали від Міністерства культури та стратегічної комунікації України статус критично важливих. Серед них:

  • інтернет –провайдер відео sweet.tv;
    • телеканали М1 і М2;
      • рок-гурт «БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ»;
        • рекламна компанія «КІ Медіа»;
          • видавництво Івана Малковича «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА»;
            • Національна історична бібліотека України;
              • Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого;
                • Український центр культурних досліджень;
                  • Державна установа «Український інститут книги»;
                    • Національна бібліотека України;
                      • Одеська національна наукова бібліотека;
                        • Харківська державна наукова бібліотека імені Короленка;
                          • радіостанція «Радіо Мікс»;
                            • товариство з обмеженою відповідальністю «ОТТ УКРАЇНА»;
                              • інтернет-радіо «Море ФМ»;
                                • Національна спілка журналістів України;
                                  • телерадіокомпанія «Рудана»;
                                    • комунальне підприємство «Телерадіоагентство «Новий Чернігів» Чернігівської міської ради;
                                      • товариство з обмеженою відповідальністю "ЗахідноУкраїнська Книжкова Фабрика";
                                        • акціонерне товариство «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (включно з філіями);

                                          Доповнення

                                          В Україні з 1 квітня 2025 року більше не діє бронювання за старими правилами. Кабінет міністрів своєю постановою оновив критерії для бронювання працівників критично важливих підприємств.

                                          Євген Устименко

                                          Євген Устименко

                                          ПолітикаКультура
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