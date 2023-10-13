90% погибших во время землетрясения в Афганистане были женщинами и детьми - ООН

ukru
Эксклюзив
06:36 • 28437 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 54099 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 119007 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 153082 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125134 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120591 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 153815 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116370 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122841 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130576 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА

12 марта, 21:49 • 73858 просмотра
Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

Информация о захвате Суджи россиянами не соответствует действительности – ЦПД

12 марта, 21:54 • 90010 просмотра
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 41560 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 103120 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 79569 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 119014 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 153089 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 113835 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 120955 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 153819 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 2986 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143333 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 150968 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155431 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153542 просмотра
Актуальное
90% погибших во время землетрясения в Афганистане были женщинами и детьми - ООН

90% погибших во время землетрясения в Афганистане были женщинами и детьми - ООН

Киев • УНН

 • 537741 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Более 90% людей, погибших в результате землетрясения магнитудой 6,3 в западном Афганистане в минувшие выходные, были женщинами и детьми, сообщили в четверг представители ООН. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Официальные лица Талибана заявили, что субботнее землетрясение унесло жизни более 2000 человек разного возраста и пола в провинции Герат. По данным ООН, эпицентр находился в районе Зенда-Джан, где погибли 1294 человека, 1688 получили ранения, а все дома были разрушены.

Женщины и дети, скорее всего, были дома, когда утром произошло землетрясение, сказал Сиддиг Ибрагим, руководитель полевого офиса ЮНИСЕФ в Герате.

«Когда произошло первое землетрясение, люди подумали, что это взрыв, и убежали в свои дома», — сказал он.

Сотни людей, преимущественно женщины, считаются пропавшими без вести в Зенда-Джан.

Представитель Фонда народонаселения ООН в Афганистане Хайме Надаль заявил, что количество погибших не имело бы «гендерного измерения», если бы землетрясение произошло ночью.

«В то время суток люди были на поле», — сказал Надаль Associated Press.

«Многие мужчины мигрируют в Иран на работу. Женщины были дома, занимались хозяйственными делами и ухаживали за детьми.

Они оказались под завалами. Было четко гендерное измерение».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа призвал молиться за мир в Украине и за жертв землетрясения в Афганистане

Первое землетрясение, многочисленные афтершоки и второе землетрясение магнитудой 6,3 в среду сравняли с землей целые села, разрушив сотни домов из глиняного кирпича, которые не могли противостоять такой силе. Школы, амбулатории и другие сельские объекты также разрушены.

Землетрясения являются распространенным явлением в Афганистане, где есть ряд линий разломов и частые движения между тремя соседними тектоническими плитами.

Напомним

Ранее УНН писал, что по данным администрации Талибана землетрясение в Афганистане унесло жизни 2053 человек, еще 9240 ранены.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы