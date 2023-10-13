90% погибших во время землетрясения в Афганистане были женщинами и детьми - ООН

Детали

Официальные лица Талибана заявили, что субботнее землетрясение унесло жизни более 2000 человек разного возраста и пола в провинции Герат. По данным ООН, эпицентр находился в районе Зенда-Джан, где погибли 1294 человека, 1688 получили ранения, а все дома были разрушены.

Женщины и дети, скорее всего, были дома, когда утром произошло землетрясение, сказал Сиддиг Ибрагим, руководитель полевого офиса ЮНИСЕФ в Герате.

«Когда произошло первое землетрясение, люди подумали, что это взрыв, и убежали в свои дома», — сказал он.

Сотни людей, преимущественно женщины, считаются пропавшими без вести в Зенда-Джан.

Представитель Фонда народонаселения ООН в Афганистане Хайме Надаль заявил, что количество погибших не имело бы «гендерного измерения», если бы землетрясение произошло ночью.

«В то время суток люди были на поле», — сказал Надаль Associated Press.

«Многие мужчины мигрируют в Иран на работу. Женщины были дома, занимались хозяйственными делами и ухаживали за детьми.

Они оказались под завалами. Было четко гендерное измерение».

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Первое землетрясение, многочисленные афтершоки и второе землетрясение магнитудой 6,3 в среду сравняли с землей целые села, разрушив сотни домов из глиняного кирпича, которые не могли противостоять такой силе. Школы, амбулатории и другие сельские объекты также разрушены.

Землетрясения являются распространенным явлением в Афганистане, где есть ряд линий разломов и частые движения между тремя соседними тектоническими плитами.

Напомним

Ранее УНН писал, что по данным администрации Талибана землетрясение в Афганистане унесло жизни 2053 человек, еще 9240 ранены.