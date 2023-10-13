90% погибших во время землетрясения в Афганистане были женщинами и детьми - ООН
Киев • УНН
КИЕВ. 13 октября. УНН. Более 90% людей, погибших в результате землетрясения магнитудой 6,3 в западном Афганистане в минувшие выходные, были женщинами и детьми, сообщили в четверг представители ООН. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Официальные лица Талибана заявили, что субботнее землетрясение унесло жизни более 2000 человек разного возраста и пола в провинции Герат. По данным ООН, эпицентр находился в районе Зенда-Джан, где погибли 1294 человека, 1688 получили ранения, а все дома были разрушены.
Женщины и дети, скорее всего, были дома, когда утром произошло землетрясение, сказал Сиддиг Ибрагим, руководитель полевого офиса ЮНИСЕФ в Герате.
«Когда произошло первое землетрясение, люди подумали, что это взрыв, и убежали в свои дома», — сказал он.
Сотни людей, преимущественно женщины, считаются пропавшими без вести в Зенда-Джан.
Представитель Фонда народонаселения ООН в Афганистане Хайме Надаль заявил, что количество погибших не имело бы «гендерного измерения», если бы землетрясение произошло ночью.
«В то время суток люди были на поле», — сказал Надаль Associated Press.
«Многие мужчины мигрируют в Иран на работу. Женщины были дома, занимались хозяйственными делами и ухаживали за детьми.
Они оказались под завалами. Было четко гендерное измерение».
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Первое землетрясение, многочисленные афтершоки и второе землетрясение магнитудой 6,3 в среду сравняли с землей целые села, разрушив сотни домов из глиняного кирпича, которые не могли противостоять такой силе. Школы, амбулатории и другие сельские объекты также разрушены.
Землетрясения являются распространенным явлением в Афганистане, где есть ряд линий разломов и частые движения между тремя соседними тектоническими плитами.
Напомним
Ранее УНН писал, что по данным администрации Талибана землетрясение в Афганистане унесло жизни 2053 человек, еще 9240 ранены.