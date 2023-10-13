90% загиблих під час землетрусу в Афганістану були жінками та дітьми – ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Понад 90% людей, які загинули в результаті землетрусу магнітудою 6,3 у західному Афганістані минулих вихідних, були жінками та дітьми, повідомили в четвер представники ООН. Про це пише АР, передає УНН.
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Офіційні особи Талібану заявили, що суботній землетрус забрав життя понад 2000 людей різного віку та статі в провінції Герат. За даними ООН, епіцентр знаходився в районі Зенда-Джан, де загинули 1294 людини, 1688 отримали поранення, а всі будинки були зруйновані.
Жінки та діти, швидше за все, були вдома, коли вранці стався землетрус, сказав Сіддіг Ібрагім, керівник польового офісу ЮНІСЕФ у Гераті.
«Коли стався перший землетрус, люди подумали, що це вибух, і втекли до своїх домівок», — сказав він.
Сотні людей, переважно жінки, вважаються зниклими безвісти в Зенда-Джан.
Представник Фонду народонаселення ООН в Афганістані Хайме Надаль заявив, що кількість загиблих не мала б «гендерного виміру», якби землетрус стався вночі.
«У той час доби люди були на полі», — сказав Надаль Associated Press.
«Багато чоловіків мігрують до Ірану на роботу. Жінки були вдома, займалися господарськими справами та доглядали за дітьми.
Вони опинилися під завалами. Був чітко гендерний вимір».
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Перший землетрус, численні афтершоки та другий землетрус магнітудою 6,3 у середу зрівняли з землею цілі села, зруйнувавши сотні будинків із глиняної цегли, які не могли протистояти такій силі. Школи, амбулаторії та інші сільські об'єкти також зруйновані.
Землетруси є поширеним явищем в Афганістані, де є ряд ліній розломів і часті рухи між трьома сусідніми тектонічними плитами.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що за даними адміністрації Талібану землетрус в Афганістані забрав життя 2053 людей, ще 9240 поранені.