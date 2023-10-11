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Папа закликав молитися за мир в Україні та за жертв землетрусу в Афганістані

Папа закликав молитися за мир в Україні та за жертв землетрусу в Афганістані

Київ • УНН

 • 419138 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Папа Римський Франциск поновив свій заклик до молитви за мир в Україні, а також скерував свою думку до Афганістану, у якому внаслідок руйнівного землетрусу загинули тисячі людей. Про це пише Vatican News, повідомляє УНН.

Цитата

«Будьте наполегливим у молитві за всіх, хто страждає від голоду, несправедливості та війни, а особливо за дорогу і багатостраждальну Україну», – зазначив Папа Франциск.

Деталі

Зустрічаючись із паломниками під час Загальної аудієнції Папа Франциск вкотре закликав до молитви за Україну та до солідарності з народами, які страждають від природніх катаклізмів.

Також Папа присвятив окремі слова народу Афганістану.

«Закликаю всіх людей доброї волі допомогти цьому народові, який і без того зазнає тяжких випробувань, і таким зробити свій внесок у дусі братерства, щоб полегшити страждання народу та підтримати необхідну відбудову», - резюмував він.

Нагадаємо

Суботні землетруси в Афганістані - один з магнітудою 6,3 - були одними з найбільш смертоносних у світі цього року. Щонайменше 2400 людей загинули та понад 2000 отримали поранення.

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