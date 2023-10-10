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Смертоносний землетрус в Афганістані: рятувальні роботи скорочують

Смертоносний землетрус в Афганістані: рятувальні роботи скорочують

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Сьогодні рятувальники скоротили операції по пошуку тіл після землетрусу в Афганістані, оскільки шанси знайти тих, хто вижив, зменшилися, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Суботні землетруси в Афганістані - один з магнітудою 6,3 - були одними з найбільш смертоносних у світі цього року. Щонайменше 2400 людей загинули та понад 2000 отримали поранення

У вівторок рятувальники скоротили операції на зруйнованому північному заході Афганістану, оскільки шанси знайти тих, хто вижив, зменшилися через 72 години після одного з найбільш смертоносних землетрусів у світі, а селяни в цьому районі влаштували масові похорони своїх загиблих близьких.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Землетрус в Афганістані: кількість загиблих зросла до майже 2500 людей

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