Смертоносний землетрус в Афганістані: рятувальні роботи скорочують

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Суботні землетруси в Афганістані - один з магнітудою 6,3 - були одними з найбільш смертоносних у світі цього року. Щонайменше 2400 людей загинули та понад 2000 отримали поранення

У вівторок рятувальники скоротили операції на зруйнованому північному заході Афганістану, оскільки шанси знайти тих, хто вижив, зменшилися через 72 години після одного з найбільш смертоносних землетрусів у світі, а селяни в цьому районі влаштували масові похорони своїх загиблих близьких.

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