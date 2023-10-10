Смертоносное землетрясение в Афганистане: спасательные работы сокращают
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Сегодня спасатели сократили операции по поиску тел после землетрясения в Афганистане, поскольку шансы найти выживших уменьшились, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Субботние землетрясения в Афганистане - одно с магнитудой 6,3 - были одними из самых смертоносных в мире в этом году. По меньшей мере 2400 человек погибли и более 2000 получили ранения.
Во вторник спасатели сократили операции на разрушенном северо-западе Афганистана, поскольку шансы найти выживших уменьшились через 72 часа после одного из самых смертоносных землетрясений в мире, а крестьяне в этом районе устроили массовые похороны своих погибших близких.
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