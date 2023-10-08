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Землетрус в Афганістані: кількість загиблих зросла до майже 2500 людей

Землетрус в Афганістані: кількість загиблих зросла до майже 2500 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. 2445 людей загинули в результаті землетрусів в Афганістані. Про це повідомила адміністрація Талібану в неділю, пише Reuters, пише УНН.

Деталі 

Речниця Міністерства стихійних лих Джанан Сайек заявила у повідомленні Reuters, що кількість загиблих зросла до 2445 осіб, але кількість поранених уточнила, зазначивши, що травмовано "понад 2000". Раніше повідомлялось про 9240 поранених.

Сайек також повідомила, що 1320 будинків були пошкоджені або зруйновані. 

Десять рятувальних команд працюють в районі, який межує з Іраном.

Доповнення

Зазначається, що понад 200 загиблих було доставлено до різних лікарень, повідомив представник департаменту охорони здоров’я Герата, який представився як доктор Даніш, додавши, що більшість із них – жінки та діти.

Тіла були "доставлені в кілька місць - військові бази, лікарні", сказав Даніш.

Біля головної лікарні в Гераті були встановлені ліжка для прийому потоку постраждалих, свідчать фотографії в соціальних мережах.

Нагадаємо

Раніше УНН писало, що за даними адміністрації Талібану землетрус в Афганістані забрав життя 2053 людей, ще 9240 поранені.




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