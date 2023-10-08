Землетрясение в Афганистане: число погибших возросло до почти 2500 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. 2445 человек погибли в результате землетрясений в Афганистане. Об этом сообщила администрация Талибана в воскресенье, пишет Reuters, пишет УНН.
Детали
Представитель Министерства стихийных бедствий Джанан Сайек заявила в сообщении Reuters, что число погибших возросло до 2445 человек, но число раненых уточнило, отметив, что травмировано "более 2000". Ранее сообщалось о 9240 раненых.
Сайек также сообщила, что 1320 домов были повреждены или разрушены.
Десять спасательных команд работают в районе, граничащем с Ираном.
Дополнение
Отмечается, что более 200 погибших были доставлены в различные больницы, сообщил представитель департамента здравоохранения Герата, который представился как доктор Даниш, добавив, что большинство из них – женщины и дети.
Тела были "доставлены в несколько мест - военные базы, больницы", - сказал Даниш.
Согласно фотографиям в социальных сетях, рядом с главной больницей в Герате были установлены койки для приема потока пострадавших.
Напомним
Ранее УНН писало, что по данным администрации Талибана землетрясение в Афганистане унесло жизни 2053 человек, еще 9240 ранены.