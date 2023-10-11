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Папа Римський закликав ХАМАС звільнити заручників

Папа Римський закликав ХАМАС звільнити заручників

Київ • УНН

 • 364964 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Папа Римський Франциск закликав палестинську ісламістську організацію ХАМАС звільнити всіх заручників, захоплених під час нападу на Ізраїль. Про це пише Reuters, передає УНН.

Цитата

«Я молюся за сім’ї, які бачили, як свято перетворилося на день жалоби, і прошу негайно звільнити заручників», - сказав Папа Римський під час щотижневої аудієнції у середу.

Деталі

Також він додав, що попри те, що той, на кого напали, має право захищатися, він дуже стурбований цілковитою облогою, у якій живуть палестинці в секторі Газа, де також було багато невинних жертв.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази. 

Після чого Президент України Володимир Зеленський закликав світ не залишатись осторонь терористичного нападу на Ізраїль, бо те, що терористи можуть так зухвало та ретельно планувати напади, становить загрозу для всього світу.

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