Папа Римський закликав ХАМАС звільнити заручників

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«Я молюся за сім’ї, які бачили, як свято перетворилося на день жалоби, і прошу негайно звільнити заручників», - сказав Папа Римський під час щотижневої аудієнції у середу.

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Також він додав, що попри те, що той, на кого напали, має право захищатися, він дуже стурбований цілковитою облогою, у якій живуть палестинці в секторі Газа, де також було багато невинних жертв.

Нагадаємо

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки з території сектора Гази.

Після чого Президент України Володимир Зеленський закликав світ не залишатись осторонь терористичного нападу на Ізраїль, бо те, що терористи можуть так зухвало та ретельно планувати напади, становить загрозу для всього світу.

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