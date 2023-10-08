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Війна в Ізраїлі: Зеленський закликав світову спільноту не залишатись осторонь та діяти принципово

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський закликав світ не залишатись осторонь терористичного нападу на Ізраїль та реагувати максимально принципово. Адже те, що терористи можуть так зухвало та ретельно планувати напади, становить загрозу для всього світу. Про це пише УНН з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Цитата

“Дуже важливо, щоб увесь світ – увесь – не залишився осторонь того, що сталося зараз, та реагував максимально принципово”, - зазначив президент. 

Зеленський зауважив, що зухвалість і ретельна підготовленість терористів вразила багатьох. Але, якщо терористи можуть собі дозволити так діяти, то вони становлять загрозу не тільки одній країні

Глава держави анонсував, що наступного тижня Україна буде працювати разом з партнерами заради єдності світу в протистоянні терору. За його словами, різні міжнародні заходи вже заплановані. 

“Українська позиція звучатиме, як завжди, на користь єдності та спільних дій”, - сказав Зеленський 

Доповнення 

Також глава України наголосив, що терор відкрив уже занадто багато фронтів проти людства: війна проти України, війна на Близькому Сході, жахливі дестабілізації в Африці, постійне намагання спровокувати кризу на продовольчому ринку світу.

“Бути сильним у таких умовах – це протистояти терору. Недостатньо бути великою країною. Недостатньо бути багатою країною. Недостатньо мати амбіції. Бути сильним – це допомагати захищати людей і життя від будь-яких проявів терору. І саме це. Допомагати. Допомагати”, - додав президент. 

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з главою ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньягу.

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