Война в Израиле: Зеленский призвал мировое сообщество не оставаться в стороне и действовать принципиально

КИЕВ. 8 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не оставаться в стороне террористического нападения на Израиль и реагировать максимально принципиально. Ведь то, что террористы могут так вызывающе и тщательно планировать нападения, представляет угрозу для всего мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на вечернее обращение главы государства.