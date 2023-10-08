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Зеленський провів екстрену телефонну розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів екстрену телефонну розмову з главою ізраїльського уряду Біньяміном Нетаньягу, пише УНН з посиланням на повідомлення преслужби Президента.

Цитата

«Провів екстрену телефонну розмову з Біньяміном Нетаньягу.

Премʼєр-міністр розповів про ситуацію в Ізраїлі та дії збройних сил і органів правопорядку з відбиття нападу.
Солідарні з Ізраїлем, який потерпає від зухвалого масштабного нападу, та співчуваємо у зв'язку з численними жертвами. Зараз важлива співпраця між ізраїльською поліцією та українськими дипломатами у питанні безпеки та захисту громадян України в Ізраїлі», - наголосив Зеленський.

Також лідери двох держав обговорили вплив нападу на Ізраїль на безпекову ситуацію в регіоні та за його межами.

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