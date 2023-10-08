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“Війна завжди є поразкою”: Папа Римський Франциск закликав до миру в Ізраїлі

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Папа Римський Франциск у неділю закликав припинити військові дії в Ізраїлі після несподіваної наземної, морської та повітряної атаки ХАМАС з Гази в суботу, заявивши, що “війна завжди є поразкою”. Про це пише ANSA, передає УНН.

Цитата 

“Я з побоюванням і болем стежу за тим, що відбувається в Ізраїлі, де насильство вибухнуло ще лютіше, спричинивши сотні смертей і поранень”, — сказав Папа під час молитви “Ангел Господній” і благословення у Ватикані.

“Будь ласка, припиніть збройні напади та зрозумійте, що тероризм і війна нічого не вирішують, а призводять лише до смерті багатьох невинних людей”, — продовжив він.

"Війна - це поразка, це завжди поразка. Молімося за мир в Ізраїлі та Палестині", - підсумував він.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський закликав світ не залишатись осторонь терористичного нападу на Ізраїль та реагувати максимально принципово. Адже те, що терористи можуть так зухвало та ретельно планувати напади, становить загрозу для всього світу.

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