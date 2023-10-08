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"Война всегда является поражением": Папа Римский Франциск призвал к миру в Израиле

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 октября. УНН. Папа Франциск в воскресенье призвал к прекращению военных действий в Израиле после внезапной наземной, морской и воздушной атаки ХАМАС из Газы в субботу, заявив, что “война всегда является поражением”. Об этом пишет ANSA, передает УНН.

Цитата 

“Я с опаской и болью слежу за тем, что происходит в Израиле, где насилие вспыхнуло еще сильнее, вызвав сотни смертей и ранений”, — сказал Папа во время молитвы “Ангел Господень” и благословение в Ватикане.

“Пожалуйста, прекратите вооруженные нападения и поймите, что терроризм и война ничего не решают, а приводят лишь к смерти многих невинных людей”, — продолжил он.

"Война - это поражение, это всегда поражение. Молимся за мир в Израиле и Палестине", - подытожил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не оставаться в стороне от террористического нападения на Израиль и реагировать максимально принципиально. Ведь то, что террористы могут так вызывающе и тщательно планировать нападения, представляет угрозу для всего мира.

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