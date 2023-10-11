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Папа Римский призвал ХАМАС освободить заложников

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Папа Римский Франциск призвал палестинскую исламистскую организацию ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

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Цитата

«Я молюсь за семьи, которые видели, как праздник превратился в день траура, и прошу немедленно освободить заложников», - сказал Папа Римский во время еженедельной аудиенции в среду.

Детали

Также он добавил, что, несмотря на то, что тот, на кого напали, имеет право защищаться, он очень обеспокоен полной осадой, в которой живут палестинцы в секторе Газа, где также было много невинных жертв.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа. 

После чего Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не оставаться в стороне от террористического нападения на Израиль, потому что то, что террористы могут так дерзко и тщательно планировать нападения, представляет угрозу для всего мира.

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