Папа Римский призвал ХАМАС освободить заложников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Папа Римский Франциск призвал палестинскую исламистскую организацию ХАМАС освободить всех заложников, захваченных во время нападения на Израиль. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
.
Цитата
«Я молюсь за семьи, которые видели, как праздник превратился в день траура, и прошу немедленно освободить заложников», - сказал Папа Римский во время еженедельной аудиенции в среду.
Детали
Также он добавил, что, несмотря на то, что тот, на кого напали, имеет право защищаться, он очень обеспокоен полной осадой, в которой живут палестинцы в секторе Газа, где также было много невинных жертв.
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке с территории сектора Газа.
После чего Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир не оставаться в стороне от террористического нападения на Израиль, потому что то, что террористы могут так дерзко и тщательно планировать нападения, представляет угрозу для всего мира.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Война всегда является поражением”: Папа Римский Франциск призвал к миру в Израиле