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Папа призвал молиться за мир в Украине и за жертв землетрясения в Афганистане

Папа призвал молиться за мир в Украине и за жертв землетрясения в Афганистане

Киев • УНН

 • 419129 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Папа Римский Франциск возобновил свой призыв к молитве за мир в Украине, а также направил свое мнение в Афганистан, в котором в результате разрушительного землетрясения погибли тысячи людей. Об этом пишет Vatican News, сообщает УНН.

Цитата

«Будьте настойчивы в молитве за всех, кто страдает от голода, несправедливости и войны, а особенно за дорогую и многострадальную Украину», – отметил Папа Франциск.

Детали

Встречаясь с паломниками во время общей аудиенции Папа Франциск в очередной раз призвал к молитве за Украину и к солидарности с народами, страдающими от природных катаклизмов.

Папа также посвятил отдельные слова народу Афганистана.

«Призываю всех людей доброй воли помочь этому народу, который и без того подвергается тяжелым испытаниям, и таким внести свой вклад в духе братства, чтобы облегчить страдания народа и поддержать необходимое восстановление», - резюмировал он.

Напомним

Субботние землетрясения в Афганистане - одно с магнитудой 6,3 - были одними из самых смертоносных в мире в этом году. По меньшей мере 2400 человек погибли и более 2000 получили ранения.

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