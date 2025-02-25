90 боевых столкновений за сутки: где оккупанты атаковали активнее всего

С начала суток произошло 90 боевых столкновений, агрессор совершил 26 штурмовых и наступательных действий на Покровском направлении, а на Курском состоялось 16 боевых столкновений, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

С начала суток ... противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный и 69 авиационных ударов, применив шесть ракет и 94 КАБ; 1166 ударов дронами-камикадзе, совершил более четырех тысяч обстрелов с использованием различных типов вооружения - говорится в сводке.

Пять штурмовых действий противника в районах Волчанска и Двуречной отбили украинцы на Харьковском направлении.

На Купянском направлении противник пять раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Петропавловки и Загрызово.

Девять раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться вблизи Надежды, Новолюбовки, Зеленой Долины, Торского и Ямполовки. Наши защитники отбили все атаки противника.

На Северском направлении наши воины успешно отбили шесть атак в районах Белогоровки, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Часового Яра. Авиаудару подвергся Краматорск.

Враг семь раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецка и Крымского. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. Вражеская авиация нанесла удары по Торецку и Константиновке.

Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 26 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов - в районах населенных пунктов Луч, Тарасовка, Котлино, Песчаное, Надиевка, Преображенка и Андреевка. По предварительным подсчетам за сегодня украинские воины на данном направлении обезвредили 176 оккупантов, 85 из них - безвозвратно. Также наши защитники уничтожили шесть танков, 19 единиц автомобильной техники, три боевые бронированные машины, мотоцикл и две системы спутниковой связи, кроме этого значительно повредили танк и автомобиль захватчиков.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили семь атак в районах населенных пунктов Константинополь, Новоочеретоватое и Бурлацкое. Три боестолкновения продолжаются.

На Ореховском направлении противник безрезультатно пытался продвинуться в районах Малых Щербаков, Каменского и в направлении Новоандреевки.

Один раз войска захватчиков пытались вытеснить подразделения Сил обороны с занимаемых позиций на Приднепровском направлении.

Шестнадцать боевых столкновений произошло сегодня на Курском направлении. В течение суток враг совершил 412 артиллерийских обстрелов, в том числе два - из реактивных систем залпового огня, нанес 16 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых бомб.

На Гуляйпольском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.

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