90 бойових зіткнень за добу: де окупанти атакували найактивніше

ukenru
Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 2795 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 50395 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

Ексклюзив
Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 93438 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116339 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Ексклюзив
“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107613 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

Ексклюзив
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
27 лютого, 09:18 • 150964 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120408 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136047 перегляди

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
26 лютого, 17:44 • 134023 перегляди

Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль

Ексклюзив
Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру
26 лютого, 16:41 • 127726 перегляди

Чи може НАЗК конфіскувати майно заступника міністра юстиції Гайченка? Експертно про процедуру

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Повторна ВЛК для обмежено придатних: Генштаб каже, мають пройти понад 1,5 млн людей

Повторна ВЛК для обмежено придатних: Генштаб каже, мають пройти понад 1,5 млн людей

27 лютого, 11:28 • 39991 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 120966 перегляди
Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

Франція пропонує створити європейські запаси зброї для потенційної допомоги Україні

27 лютого, 11:59 • 53140 перегляди
Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

Зима завершиться циклоном Reiner: яку погоду очікувати

27 лютого, 12:06 • 44250 перегляди
Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

Окупований Маріуполь переводять на жорсткий графік подачі води на тлі обміління водосховища

27 лютого, 12:25 • 25611 перегляди
Публікації
Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

27 лютого, 13:15 • 116339 перегляди
Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

Компанія, що претендує на управління ТРЦ "Гулівер", має податкові борги на мільйони гривень

27 лютого, 11:50 • 120966 перегляди
Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика
Ексклюзив

27 лютого, 09:18 • 150964 перегляди
МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО

МВФ вимагав прозорості, а отримає корупційні ризики: що не так із законопроєктом Гетманцева про ФГВФО
Ексклюзив

26 лютого, 11:28 • 193831 перегляди
Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

Угода про копалини з США: на якому етапі переговори та що отримає Україна

26 лютого, 10:54 • 194164 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

У Балтійському морі з рибальської сітки врятували рідкісного горбатого кита

26 лютого, 17:09 • 123952 перегляди
Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

Скасований фільм Ченнінга Татума "Гамбіт" мав бути романтичною комедією: претендентка на головну роль розповіла деталі

26 лютого, 15:18 • 126094 перегляди
Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

Райана Рейнольдса помітили у Нью-Йорку на тлі скандалу з фільмом “Покинь, якщо кохаєш”

26 лютого, 08:37 • 155765 перегляди
Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

Pantone назвав колір на честь Дрю Берімор

25 лютого, 14:34 • 136170 перегляди
Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

Сова Спайк стала зіркою Інтернету після трагедії

25 лютого, 12:49 • 143620 перегляди
Актуальне
90 бойових зіткнень за добу: де окупанти атакували найактивніше

90 бойових зіткнень за добу: де окупанти атакували найактивніше

Київ  •  УНН

 • 25054 перегляди

Read in English

За минулу добу відбулося 90 бойових зіткнень, найбільше на Покровському напрямку - 26 штурмових дій. Противник завдав 69 авіаційних ударів та здійснив понад 4000 обстрілів.

З початку доби відбулося 90 бойових зіткнень, агресор здійснив 26 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку, а на Курському відбулось 16 бойових зіткнень, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби ... противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 69 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 94 КАБ; 1166 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння 

- йдеться у зведенні.

П’ять штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового.

Дев’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили шість атак в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру. Авіаудару зазнав Краматорськ.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька та Кримського. Два боєзіткнення досі тривають. Ворожа авіація завдала ударів по Торецьку та Костянтинівці.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 26 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка. За попередніми підрахунками за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 176 окупантів, 85 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили шість танків, 19 одиниць автомобільної техніки, три бойові броньовані машини, мотоцикл та дві системи супутникового зв’язку, окрім цього значно пошкодили танк та автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили сім атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке. Три боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському напрямку противник безрезультатно намагався просунутись в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Один раз війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Шістнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 412 артилерійських обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

Втрати рф за добу: скільки окупантів знищили ЗСУ 25 лютого25.02.25, 07:21 • 27455 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
kramatorskКраматорськ

Звернутися з питань розміщення реклами