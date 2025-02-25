90 бойових зіткнень за добу: де окупанти атакували найактивніше

З початку доби відбулося 90 бойових зіткнень, агресор здійснив 26 штурмових та наступальних дій на Покровському напрямку, а на Курському відбулось 16 бойових зіткнень, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

З початку доби ... противник завдав по позиціях наших військ і населених пунктах одного ракетного та 69 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та 94 КАБ; 1166 ударів дронами-камікадзе, здійснив понад чотири тисячі обстрілів з використанням різних типів озброєння - йдеться у зведенні.

П’ять штурмових дій противника в районах Вовчанська та Дворічної відбили українці на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки та Загризового.

Дев’ять разів ворог атакував на Лиманському напрямку, намагаючись просунутися поблизу Надії, Новолюбівки, Зеленої Долини, Торського та Ямполівки. Наші оборонці відбили всі атаки противника.

На Сіверському напрямку наші воїни успішно відбили шість атак в районах Білогорівки, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу спробу просунутись вперед поблизу Часового Яру. Авіаудару зазнав Краматорськ.

Ворог сім разів намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька та Кримського. Два боєзіткнення досі тривають. Ворожа авіація завдала ударів по Торецьку та Костянтинівці.

Інтенсивно атакує ворог українських захисників на Покровському напрямку. Тут, впродовж дня, агресор здійснив 26 штурмових та наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів - в районах населених пунктів Промінь, Тарасівка, Котлине, Піщане, Надіївка, Преображенка та Андріївка. За попередніми підрахунками за сьогодні українські воїни на даному напрямку знешкодили 176 окупантів, 85 з них - безповоротно. Також наші захисники знищили шість танків, 19 одиниць автомобільної техніки, три бойові броньовані машини, мотоцикл та дві системи супутникового зв’язку, окрім цього значно пошкодили танк та автомобіль загарбників.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили сім атак в районах населених пунктів Костянтинопіль, Новоочеретувате та Бурлацьке. Три боєзіткнення продовжуються.

На Оріхівському напрямку противник безрезультатно намагався просунутись в районах Малих Щербаків, Кам’янського та в напрямку Новоандріївки.

Один раз війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони із займаних позицій на Придніпровському напрямку.

Шістнадцять бойових зіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку. Протягом доби ворог здійснив 412 артилерійських обстрілів, зокрема два - із реактивних систем залпового вогню, завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих бомб.

На Гуляйпільському напрямку від початку доби противник наступальних дій не проводив.

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