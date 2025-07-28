90 боев на фронте: более половины - на Покровском и Лиманском направлениях
Киев • УНН
С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений, более половины из которых пришлись на Покровское и Лиманское направления. Враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов и наносит авиационные удары.
90 боев произошло на фронте с начала текущих суток, более половины из них - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 28 июля, пишет УНН.
С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90
Захватчики, как указано, не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Архиповка Черниговской области; Толстодубово, Ездецкое, Белая Береза, Ходино, Бобылевка, Миропольское, Покровка, Новодмитровка, Середина-Буда, Новая Гута, Малушино и Старая Гута Сумской области.
Ситуация по направлениям
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 159 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Зеленого и Красного Первого.
На Купянском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Степной Новоселовки.
На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка, и в сторону Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.
На Сиверском направлении противник трижды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и в сторону Выемки - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.
На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Предтечино.
На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск в районах Дылеевки, Торецка и Русиного Яра. В настоящее время один бой продолжается.
На Покровском направлении сегодня враг 34 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоекономичное, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное. Бои продолжаются в семи локациях.
На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка. Еще пять боестолкновений продолжаются.
На Гуляйпольском направлении на это время боестолкновений не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары неуправляемыми авиаракетами и управляемыми бомбами по населенным пунктам Зализничное и Белогорье.
На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе Каменского, под удары авиации захватчиков попала Новоандреевка.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма.
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