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90 боев на фронте: более половины - на Покровском и Лиманском направлениях

Киев • УНН

 • 480 просмотра

С начала суток на фронте произошло 90 боевых столкновений, более половины из которых пришлись на Покровское и Лиманское направления. Враг продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов и наносит авиационные удары.

90 боев на фронте: более половины - на Покровском и Лиманском направлениях

90 боев произошло на фронте с начала текущих суток, более половины из них - на Покровском и Лиманском направлениях, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 28 июля, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 90

- сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Архиповка Черниговской области; Толстодубово, Ездецкое, Белая Береза, Ходино, Бобылевка, Миропольское, Покровка, Новодмитровка, Середина-Буда, Новая Гута, Малушино и Старая Гута Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло шесть боестолкновений. Кроме того, враг нанес восемь авиационных ударов, сбросив 21 управляемую авиабомбу, а также совершил 159 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять - из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Зеленого и Красного Первого.

На Купянском направлении враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Карповка, Зеленая Долина, Ямполовка, и в сторону Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются пять боестолкновений.

На Сиверском направлении противник трижды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и в сторону Выемки - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Предтечино.

На Торецком направлении противник шесть раз атаковал позиции наших войск в районах Дылеевки, Торецка и Русиного Яра. В настоящее время один бой продолжается.

На Покровском направлении сегодня враг 34 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Попов Яр, Маяк, Новоекономичное, Разино, Лысовка, Чунишино, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Орехово, Зеленый Кут и Дачное. Бои продолжаются в семи локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Зеленое Поле, Поддубное, Александроград, Шевченко, Воскресенка и Темировка. Еще пять боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском направлении на это время боестолкновений не зафиксировано, однако враг нанес авиаудары неуправляемыми авиаракетами и управляемыми бомбами по населенным пунктам Зализничное и Белогорье.

На Ореховском направлении наши защитники отбили атаку в районе Каменского, под удары авиации захватчиков попала Новоандреевка.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеских штурма.

Потери врага: еще тысяча солдат и 4 танка за сутки28.07.25, 07:24 • 3582 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Черниговская область
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