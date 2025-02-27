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88 боевых столкновений на фронте: где оккупанты больше всего атакуют и что применяют

Киев  •  УНН

 • 5652 просмотра

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За сутки произошло 88 боевых столкновений вдоль линии фронта, больше всего на Покровском направлении - 35 атак. Враг активно применяет авиацию и управляемые бомбы по населенным пунктам.

С начала суток произошло 88 боевых столкновений на фронте, больше всего на Покровском направлении - 35 атак, сообщает Генеральный штаб ВСУ в сводке на 16 часов 27 февраля, пишет УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 88. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности сбрасывают авиационные бомбы, и осуществляют наземные атаки. Силы обороны держат рубежи и принимают необходимые меры для недопущения прорыва обороны

- сообщили в Генштабе.

Захватчики, как указано, не прекращают применять артиллерию по территориям областей, граничащих с рф. Под вражескими обстрелами оказались районы населенных пунктов Александровка, Братеница, Стариково, Старая Гута, Уланово, Славгород, Сумской области; Карповичи, Архиповка, Заречье Черниговской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши защитники отбили два вражеских штурма в сторону Волчанска и Кондрашовки.

На Лиманском направлении враг атаковал районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Колодязи. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже четыре боестолкновения, которые были успешно отражены нашими защитниками.

На Сиверском направлении, в районе Белогоровки, Силы обороны успешно отбили один вражеский штурм. Населенный пункт Сиверск подвергся авиационным ударам управляемыми бомбами.

На Краматорском направлении Силы обороны отражают вражескую попытку продвинуться вперед вблизи Васюковки. Авиационные удары управляемыми бомбами противник нанес по Краматорску.

На Торецком направлении противник восемь раз атаковал позиции наших войск в районах Крымского и Торецка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Кроме того, населенный пункт Константиновка подвергся авиаударам управляемыми бомбами.

На Покровском направлении сегодня враг 35 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Березовка, Мирное, Проминь, Лысовка, Покровск, Новоукраинка, Зверево, Котлино, Удачное, Надеевка, Успеновка, Преображенка, Запорожье и Богдановка, десять боестолкновений продолжаются до сих пор. Агрессор применил 15 управляемых бомб по населенным пунктам Алексеевка, Покровск, Удачное и Зверево.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак в районах населенных пунктов Константинополь и Бурлацкое.

россияне активизировались на Новопавловском направлении: Сырский сообщил о перегруппировке войск27.02.25, 10:07 • 18818 просмотров

На Гуляйпольском направлении враг активизировался в районах Новополя и Чаривного, наши защитники успешно отбили четыре атаки наших позиций, еще два боестолкновения продолжаются до сих пор. В то же время враг наносил авиационные удары по населенным пунктам Каменское, Железнодорожное, Гуляйполе и Новополье.

На Ореховском направлении враг семь раз атаковал наших защитников в районах Степного, Пятихаток, Новоандреевки и Каменского и нанес авиаудар неуправляемыми ракетами в районе Новоандреевки.

На Купянском и Приднепровском направлениях с начала суток противник наступательных действий не проводил.

"Четыре боевых столкновения произошло сегодня на Курском направлении. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросил 18 КАБ и совершил 191 артиллерийский обстрел, в том числе 12 - из РСЗО", - говорится в сводке.

Генштаб подтвердил поражение командно-наблюдательного пункта оккупантов на Запорожье27.02.25, 16:07 • 10228 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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