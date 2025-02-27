Генштаб подтвердил поражение командно-наблюдательного пункта оккупантов на Запорожье
Киев • УНН
Воздушные силы ВСУ нанесли точный удар по командно-наблюдательному пункту 1429 мотострелкового полка рф возле Копани. Уничтожена база запуска БпЛА, которую оккупанты обустроили в жилом здании.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение командно-наблюдательного пункта российских оккупантов в Запорожской области, пишет УНН.
Поражено! 25 февраля 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины осуществили успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком оккупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БПЛА, возле н.п. Копани Запорожской области. Вследствие огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, как отмечается, «будут продолжать операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока российская федерация не выведет свои войска с суверенной территории Украины». «Дальше будет. Слава Украине!» - отметили в Генштабе.
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