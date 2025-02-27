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Генштаб подтвердил поражение командно-наблюдательного пункта оккупантов на Запорожье

Киев  •  УНН

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Воздушные силы ВСУ нанесли точный удар по командно-наблюдательному пункту 1429 мотострелкового полка рф возле Копани. Уничтожена база запуска БпЛА, которую оккупанты обустроили в жилом здании.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение командно-наблюдательного пункта российских оккупантов в Запорожской области, пишет УНН.

Поражено! 25 февраля 2025 года Воздушные силы Вооруженных Сил Украины осуществили успешный высокоточный удар по жилому зданию, которое использовалось 1429 мотострелковым полком оккупантов как командно-наблюдательный пункт и место для запуска БПЛА, возле н.п. Копани Запорожской области. Вследствие огневого поражения способности российских войск терроризировать украинское мирное население существенно уменьшены

- сообщили в Генштабе в соцсетях.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, как отмечается, «будут продолжать операции по уничтожению врага, его техники и военной инфраструктуры до тех пор, пока российская федерация не выведет свои войска с суверенной территории Украины». «Дальше будет. Слава Украине!» - отметили в Генштабе.

Генштаб подтвердил поражение военных аэродромов в Крыму и Туапсинского НПЗ26.02.25, 16:51 • 22108 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
krymКрым
ukrainaУкраина
zaporozheЗапорожье

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