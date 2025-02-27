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Британія готова відправити війська в Україну - Стармер
21:13 • 4956 перегляди

Британія готова відправити війська в Україну - Стармер

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії
17:54 • 51484 перегляди

Трамп продовжив на рік дію санкцій проти росії

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Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився
27 лютого, 13:35 • 94436 перегляди

Вивезення українських дітей в білорусь: експертка пояснила, чому цей процес призупинився

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти
27 лютого, 13:15 • 116617 перегляди

Місячний посівний календар на березень 2025: коли садити овочі та фрукти

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“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів
27 лютого, 11:16 • 107703 перегляди

“Депутати не розуміють наслідків": Южаніна про законопроєкт Гетманцева щодо діяльності Фонду гарантування вкладів

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27 лютого, 09:18 • 151145 перегляди

Весняний гіповітаміноз: симптоми та профілактика

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
27 лютого, 07:59 • 120435 перегляди

ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"
26 лютого, 17:49 • 136055 перегляди

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Кабмін схвалив підписання угоди про надра зі США - Шмигаль
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Генштаб підтвердив ураження командно-спостережного пункту окупантів на Запоріжжі

Генштаб підтвердив ураження командно-спостережного пункту окупантів на Запоріжжі

Київ  •  УНН

 • 18777 перегляди

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Повітряні сили ЗСУ завдали точного удару по командно-спостережному пункту 1429 мотострілецького полку рф біля Копані. Знищено базу запуску БпЛА, яку окупанти облаштували у житловій будівлі.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження командно-спостережного пункту російських окупантів у Запорізькій області, пише УНН.

Уражено! 25 лютого 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БпЛА, біля н.п. Копані Запорізької області. Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені

- повідомили у Генштабі у соцмережах.

Повітряні Сили Збройних Сил України, як зазначається, "продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури до тих пір, доки російська федерація не виведе свої війська з суверенної території України". "Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

Генштаб підтвердив ураження військових аеродромів у Криму та Туапсинського НПЗ26.02.25, 16:51 • 22817 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
krymКрим
ukrainaУкраїна
zaporizhzhiaЗапоріжжя

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