Генштаб підтвердив ураження командно-спостережного пункту окупантів на Запоріжжі
Київ • УНН
Повітряні сили ЗСУ завдали точного удару по командно-спостережному пункту 1429 мотострілецького полку рф біля Копані. Знищено базу запуску БпЛА, яку окупанти облаштували у житловій будівлі.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження командно-спостережного пункту російських окупантів у Запорізькій області, пише УНН.
Уражено! 25 лютого 2025 року Повітряні сили Збройних Сил України здійснили успішний високоточний удар по житловій будівлі, яка використовувалася 1429 мотострілецьким полком окупантів як командно-спостережний пункт і місце для запуску БпЛА, біля н.п. Копані Запорізької області. Унаслідок вогневого ураження спроможності російських військ тероризувати українське мирне населення суттєво зменшені
Повітряні Сили Збройних Сил України, як зазначається, "продовжуватимуть операції зі знищення ворога, його техніки та військової інфраструктури до тих пір, доки російська федерація не виведе свої війська з суверенної території України". "Далі буде. Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.
Генштаб підтвердив ураження військових аеродромів у Криму та Туапсинського НПЗ26.02.25, 16:51 • 22817 переглядiв